Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Bezpečná dovolená: Jak ochránit sebe, děti i svůj domov během letních měsíců
Letní sezóna je v plném proudu a mnoho rodin vyráží na dovolené autem, do rekreačních oblastí nebo na výlety s dětmi. Aby vaše léto proběhlo bez zbytečných komplikací, připravila Policie České republiky přehled nejdůležitějších preventivních doporučení. Stačí několik jednoduchých kroků a můžete si užít prázdniny s větším klidem.
1. Bezpečná cesta na dovolenou
Než usednete za volant, věnujte pár minut přípravě vozidla i sobě jako řidiči. Technický stav vozu je zásadní – drobná závada může na cestách způsobit vážné problémy. Preventivní kontrola před odjezdem je malá investice, která se mnohonásobně vrací.
Doporučení pro řidiče:
- Mobilní telefon během jízdy odložte, věnujte se plně řízení.
- Rádio nalaďte předem a udržujte přiměřenou hlasitost.
- Vyhněte se rozptýlení – jídlo, pití či řešení sporů nechte na dobu mimo volant.
- Plánujte pravidelné zastávky na odpočinek. Unavený řidič je rizikem pro všechny.
- Vždy používejte bezpečnostní pásy. Děti poutat do odpovídajících zádržných systémů.
- Před cestou do zahraničí si ověřte místní pravidla silničního provozu.
2. Ochrana domácnosti před odjezdem
Prázdné byty a domy jsou během léta častým cílem zlodějů. Stačí několik preventivních opatření a riziko vloupání výrazně snížíte.
Jak zabezpečit domov:
- Nesdílejte na sociálních sítích informace o odjezdu či aktuální poloze.
- Požádejte sousedy o vybírání poštovní schránky.
- Nikdy nenechávejte klíče na „obvyklých místech“ – pod rohožkou či v květináči.
- Ukliďte nářadí ze zahrady, zavřete okna a pečlivě zamkněte dveře.
- Využijte zabezpečovací systémy, pokud je máte k dispozici.
Pokud přesto zjistíte vloupání, nevstupujte dovnitř, nic neuklízejte a okamžitě volejte linku 158. Další informace naleznete na webových stránkách Policie České republiky.
3. Pozor na zloděje v rekreačních oblastech
Turisticky oblíbená místa, pláže či restaurace jsou během léta častým působištěm kapesních zlodějů. Ti využívají nepozornosti – odložená taška nebo telefon na stole jsou pro ně snadnou kořistí.
- Cennosti nenoste navrchu batohu či kabelky.
- Doklady a platební kartu nenoste společně.
- Minimalizujte hotovost a mějte přehled o svých věcech.
- V případě krádeže ihned kontaktujte banku a zablokujte kartu.
- Domluvte si vzájemné hlídání zavazadel, zejména na pláži či v kempu.
4. Bezpečné prázdniny pro děti
Letní prázdniny přinášejí dětem více volného času, ale také vyšší riziko úrazů. Ty často vznikají kvůli nepozornosti nebo podcenění rizik.
Rady a doporučení pro rodiče a prarodiče:
- Pravidelně dětem připomínejte základní bezpečnostní pravidla.
- Trvejte na používání ochranných pomůcek – přilby, chrániče, brýle.
- Sledujte jejich aktivity a vysvětlujte možná rizika.
- Učte děti správnému chování u silnic i u vody.
Chvíle nepozornosti může mít vážné následky. S důsledností a prevencí lze většině úrazů předejít.
Přejeme vám klidnou cestu, bezpečný návrat a pohodové letní dny. Ať vaše dovolená začíná i končí úsměvem. Další informace z policejní prevence naleznete na webových stránkách Policie České republiky.
por. Bc. Zdeněk Chalupa
komisař oddělení tisku a prevence
26: června 2026