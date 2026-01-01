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Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Bezpečná dovolená: Jak ochránit sebe, děti i svůj domov během letních měsíců

Letní sezóna je v plném proudu a mnoho rodin vyráží na dovolené autem, do rekreačních oblastí nebo na výlety s dětmi. Aby vaše léto proběhlo bez zbytečných komplikací, připravila Policie České republiky přehled nejdůležitějších preventivních doporučení. Stačí několik jednoduchých kroků a můžete si užít prázdniny s větším klidem. 

1. Bezpečná cesta na dovolenou
Než usednete za volant, věnujte pár minut přípravě vozidla i sobě jako řidiči. Technický stav vozu je zásadní – drobná závada může na cestách způsobit vážné problémy. Preventivní kontrola před odjezdem je malá investice, která se mnohonásobně vrací.

Doporučení pro řidiče:

  • Mobilní telefon během jízdy odložte, věnujte se plně řízení.
  • Rádio nalaďte předem a udržujte přiměřenou hlasitost.
  • Vyhněte se rozptýlení – jídlo, pití či řešení sporů nechte na dobu mimo volant.
  • Plánujte pravidelné zastávky na odpočinek. Unavený řidič je rizikem pro všechny.
  • Vždy používejte bezpečnostní pásy. Děti poutat do odpovídajících zádržných systémů.
  • Před cestou do zahraničí si ověřte místní pravidla silničního provozu.

2. Ochrana domácnosti před odjezdem
Prázdné byty a domy jsou během léta častým cílem zlodějů. Stačí několik preventivních opatření a riziko vloupání výrazně snížíte.

Jak zabezpečit domov:

  • Nesdílejte na sociálních sítích informace o odjezdu či aktuální poloze.
  • Požádejte sousedy o vybírání poštovní schránky.
  • Nikdy nenechávejte klíče na „obvyklých místech“ – pod rohožkou či v květináči.
  • Ukliďte nářadí ze zahrady, zavřete okna a pečlivě zamkněte dveře.
  • Využijte zabezpečovací systémy, pokud je máte k dispozici.

Pokud přesto zjistíte vloupání, nevstupujte dovnitř, nic neuklízejte a okamžitě volejte linku 158. Další informace naleznete na webových stránkách Policie České republiky.


3. Pozor na zloděje v rekreačních oblastech
Turisticky oblíbená místa, pláže či restaurace jsou během léta častým působištěm kapesních zlodějů. Ti využívají nepozornosti – odložená taška nebo telefon na stole jsou pro ně snadnou kořistí.

  • Cennosti nenoste navrchu batohu či kabelky.
  • Doklady a platební kartu nenoste společně.
  • Minimalizujte hotovost a mějte přehled o svých věcech.
  • V případě krádeže ihned kontaktujte banku a zablokujte kartu.
  • Domluvte si vzájemné hlídání zavazadel, zejména na pláži či v kempu.

4. Bezpečné prázdniny pro děti
Letní prázdniny přinášejí dětem více volného času, ale také vyšší riziko úrazů. Ty často vznikají kvůli nepozornosti nebo podcenění rizik.

Rady a doporučení pro rodiče a prarodiče:

  • Pravidelně dětem připomínejte základní bezpečnostní pravidla.
  • Trvejte na používání ochranných pomůcek – přilby, chrániče, brýle.
  • Sledujte jejich aktivity a vysvětlujte možná rizika.
  • Učte děti správnému chování u silnic i u vody.

Chvíle nepozornosti může mít vážné následky. S důsledností a prevencí lze většině úrazů předejít.

Přejeme vám klidnou cestu, bezpečný návrat a pohodové letní dny. Ať vaše dovolená začíná i končí úsměvem. Další informace z policejní prevence naleznete na webových stránkách Policie České republiky.



por. Bc. Zdeněk Chalupa
komisař oddělení tisku a prevence
26: června 2026

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Letní rizika

Letní rizika 

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Rizika u vody

Rizika u vody 

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Rizika jízda na kole

Rizika jízda na kole 

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Rizika v přírodě

Rizika v přírodě 

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Bezpečné zacházení s ohněm

Bezpečné zacházení s ohněm 

Detailní náhled

Bezpečné zacházení s nářadím

Bezpečné zacházení s nářadím 

Detailní náhled

Dávejte pozor na děti

Dávejte pozor na děti 

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Máte pod dozorem své věci

Máte pod dozorem své věci 

Detailní náhled

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