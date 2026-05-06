Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Bezpečí na dovolené
Jak se chovat bezpečně v dovolenkové destinaci.
S přibývajícími stupni na teploměru začíná mnoho lidí myslet na letní dovolenou. Ti šťastnější právě odlétají, jiní už se nemohou dočkat letních prázdnin. Ať už patříte do kterékoliv skupiny, je důležité nezapomínat na prevenci. Bezpečí na dovolené totiž není jen o tom, co uděláte před odjezdem, velkou roli hraje i chování přímo v destinaci.
Jako policejní preventisté často říkáme: „Turista je pro pachatele snadný cíl, pokud se chová předvídatelně.“ A právě tomu se dá snadno předejít.
Na pláži patří mezi nejčastější problémy krádeže věcí z ručníků nebo plážových tašek. Doporučujeme brát si s sebou jen to nejnutnější a cennosti nechávat v hotelovém trezoru. Pokud si přece jen potřebujete vzít mobil nebo peněženku, je vhodné použít vodotěsný obal, který lze připnout k lehátku nebo schovat pod ručník tak, aby nebyl na očích. Někteří lidé využívají i malé uzamykatelné boxy, které se dají připevnit k pevnému předmětu. Ať už zvolíte jakýkoli způsob, platí jednoduché pravidlo: „Co necháte bez dozoru, jako byste nechali dárkem pro zloděje.“
Ve velkých městech jsou rizika především kapsáři a podvodníci. V přeplněných ulicích, na tržištích nebo v MHD je důležité mít tašku vždy před sebou, ideálně s uzavíráním směrem k tělu. Doklady a peníze je vhodné rozdělit na více míst. Pokud vás někdo nečekaně zastaví, nabízí „pomoc“ nebo se snaží odvést vaši pozornost, je lepší držet si odstup. Turisté by měli být obezřetní i při používání navigace v mobilu, stát uprostřed chodníku s telefonem v ruce je ideální příležitost pro rychlou krádež.
Večerní procházky mohou být krásné, ale je dobré držet se osvětlených a frekventovaných míst. Vyhýbat se opuštěným uličkám, nechodit sami a nepřijímat nabídky od neznámých osob. V restauracích a kavárnách je vhodné mít tašku vždy pod dohledem, ne zavěšenou na opěradle židle.
Celkově platí, že bezpečnost v destinaci stojí na kombinaci zdravého rozumu, pozornosti a několika jednoduchých návyků. Díky nim si můžete dovolenou užít naplno a bez zbytečných komplikací.
5. 6. 2026
nprap. Markéta Razáková