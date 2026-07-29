Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Běžné silniční kontroly odhalily alkohol, drogy i jízdu bez řidičského oprávnění
Během uplynulých pár dnů odhalily hlídky dopravní a pořádkové policie celou řadu závažných přestupků a trestných činů na silnicích v Plzeňském kraji. Dohled policistů nad bezpečností a plynulostí silničního provozu i nadále pokračuje.
Nulová tolerance alkoholu a jiných návykových látek za volantem, kontrola platnosti technických prohlídek vozidel i povinnost mít v pořádku (v platnosti) veškeré doklady. To jsou základní pravidla kontrol, na která policejní hlídky v uplynulých dnech dohlížely napříč Plzeňským krajem. Výsledky kontrolních dohledů však ukazují, že řada řidičů rizika stále podceňuje – od omamných a psychotropních látek a alkoholu za volantem až po jízdu přes platný zákaz řízení pro všechna motorová vozidla či jízdu ve vozidle v nevyhovujícím technickém stavu nebo bez sjednaného povinného ručení.
Plzeň: Dopravní policisté odhalili řidiče, který usedl za volant i přes platnou blokaci řidičského oprávnění pro všechna motorová vozidla. Auto navíc nemělo platnou technickou kontrolu ani sjednané povinné ručení. Policisté se případem dále zabývají.
Tachovsko: Policisté z obvodního oddělení Planá řešili řidičku, která měla při kontrole pozitivní dechovou zkoušku - s více než 2 promile alkoholu v dechu. Po provedených dalších opatření a procesních úkonech žena čelí podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a případem se policisté dále zabývají.
Domažlice: Muž na silné e-koloběžce nadýchal policejní hlídce při běžné silniční kontrole okolo 0,5 promile. E-koloběžka byla na místě identifikována jako motorové vozidlo, patřila již do kategorie motorových vozidel L (vyžadující řidičské oprávnění sk. AM). Policisté se případem dále zabývají.
Tachov: Řidič osobního auta měl pozitivní orientační test na drogy (THC). Po poučení se dobrovolně podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu ve zdravotnickém zařízení. Řidič čelí podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Horšovský Týn: Řidič měl při silniční kontrole pozitivní dechovou zkoušku. Policistům nadýchal do detekčního přístroje téměř 0,4 promile alkoholu v dechu. Přestupek byl oznámen příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání.
Liblín na Rokycansku: Policistům při silniční kontrole řidič osobního auta nadýchal do detekčního přístroje přes 0,3 promile alkoholu. Přestupek byl taktéž oznámen správnímu orgánu.
Plzeňsko – silnice na Třebčice: Řidič jel s platným zákazem řízení na 20 měsíců (až do r. 2028), s propadlou technickou kontrolou na vozidle a k tomu ještě i s pozitivním testem na pervitin (AMF/MET), kterému se dobrovolně podrobil. Odběr biologického materiálu ve zdravotnickém zařízení po poučení na místě odmítl a řidič tak čelí podezření ze spáchání trestného činu maření úředního rozhodnutí a vykázání. Další zjištěné skutečnosti již bude řešit příslušný správní úřad v dalším projednání.
Domažlicko - Nepomuk: Řidička měla provedenou dechovou zkoušku na alkohol negativní, avšak orientační test na omamné a psychotropní látky ukázal pozitivitu na amfetamin/metamfetamin. Po provedených další opatření se policisté případem dále zabývají.
Hrádek na Rokycansku: Na silnici č. 11728 byl zastaven a kontrolován řidič, který se při silniční kontrole dobrovolně podrobil orientačnímu testu na omamné a psychotropní látky, který vyšel s pozitivním výsledkem na amfetamim/metamfetamin. Řidič se následně dobrovolně podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu ve zdravotnickém zařízení. Policisté se případem dále zabývají.
Nýřany: Při silniční kontrole policisté zjistili u kontrolovaného řidiče provedenou dechovou zkouškou pozitivní výsledek, jehož hodnota přesahovala přes 0,70 promile alkoholu v dechu. Zjištěný přestupek řidiče byl předán příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání.
Možné příčiny a rizika dopravní nehodovosti:
- Alkohol, zbytkový alkohol či metabolity drog za volantem,
- únava a přeceňování vlastních řidičských schopností,
- nevěnování se řízení, sledování displeje mobilního telefonu v ruce při řízení,
- překračování dovoleného rychlostního limitu v obci i mimo ni,
- nevyhovující technický stav vozidla,
- porušování a nerespektování platných pravidel silničního provozu.
Za volant jen střízliví a s platnými doklady, vyplývající zákonné povinnosti řidiče se musí respektovat a dodržovat
Nulová tolerance alkoholu a drog: V České republice platí nekompromisní zákaz řízení pod vlivem alkoholu i omamných a psychotropních látek. Zbytkový alkohol či metabolity drog výrazně zpomalují reakce a zkreslují vnímání aktuální situace v silničním provozu a rychlosti jízdy.
Kontrola dokladů a kontrola technického stavu vozidla: Před jízdou (nejen do zahraničí) si vždy zkontrolujte platnost technické kontroly, povinného ručení i řidičského průkazu. Předejdete tak vysokým pokutám i zákazu další jízdy.
Pozor na výkonné e-koloběžky: Podléhají stejným pravidlům jako malé motocykly (kategorie L / skupina AM). Je nutné mít řidičský průkaz, ochrannou přilbu a brýle. Ani za řídítka alkohol a jiné návykové látky nepatří.
Respektujte uložené zákazy řízení pro všechna motorová vozidla: Sednout za volant v době platného zákazu řízení je spáchání trestného činu, za který hrozí i reálný trest odnětí svobody.
Naším cílem je dohlížet na bezpečnost a plynulost v silničním provozu a co nejvíce tak eliminovat možná rizika nehodovosti, která převážně vyplývají z porušování pravidel silničního provozu. Ne vždy se zadaří předcházet všem rizikům na silnici, jako například střetu se zvěří nebo náhlé zdravotní indispozici za volantem. Každá z uvedených povinností má svůj význam. Nejde jen o splnění zákona, ale především o bezpečnost všech účastníků silničního provozu. Dodržováním a respektování nastavených pravidel si tak můžete ušetřit nejen peníze, ale především přispět k bezpečnějším silnicím pro všechny.
por. Veronika Hokrová, DiS.
29. července 2026