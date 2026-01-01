Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Bezmála 600 tun nelegálního odpadu z Německa
Bruntálští kriminalisté obvinili čtyři muže.
Bruntálští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality prověřovali od ledna minulého roku okolnosti převozů odpadu, kdy první nákladní vozidla s odpadem byla zjištěna na Rýmařovsku. Kriminalisté se zabývali dokumenty k nákladům, vyslýchali svědky, shromažďovali a analyzovali množství informací a přibrali i znalce z oboru ochrana přírody, odvětví odpadové hospodářství. Spolupracovali s kolegy z jiných krajů a součinnost poskytovala Česká inspekce životního prostředí, Celní úřad pro Moravskoslezský kraj. Kriminalisté byli v kontaktu také s Německem.
Na základě zjištěných skutečností obvinili bruntálští kriminalisté čtyři muže ve věku mezi 40 až 70 lety z Ostravska, Novojičínska a Frýdecko-Místecka z přečinu neoprávněného nakládání s odpady. Z totožného přečinu obvinili čtyři právnické osoby (společnosti). V průběhu zhruba půl roku od června 2024 měli z Německa přepravit ve zhruba tří desítkách případů bezmála 600 tun odpadu a zajistit jeho uložení na místech na Rýmařovsku, Brněnsku a Zlínsku. Jednalo se nelegální odpad, neboť přepravy probíhaly bez předchozího oznámení a souhlasu příslušných orgánů dotčených zemí. Navíc, odpad byl vyhodnocen jako nebezpečný.
Obvinění měli jednat jako členové organizované skupiny po předchozí dohodě a s jasně vymezenými rolemi. Jeden měl například objednávat přepravu a další zajišťovat místa uložení. Všichni obvinění byli v minulosti již odsouzeni, jednalo se o trestnou činnost různého charakteru. Trestní sazba se u aktuálního případu pohybuje v rozmezí od 1 do 5 let odnětí svobody. Kriminalisté ve vyšetřování i nadále pokračují.
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 3. června 2026