Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Bez řidičáku, bez RZ a pod vlivem

ORLICKOÚSTECKO – Test ukázal drogy, lustrace absenci řidičského oprávnění.

Při hlídkové činnosti si policisté v obci Krasíkov na Orlickoústecku všimli motorky bez registrační značky a jejího řidiče se rozhodli zastavit a zkontrolovat. Motorkář za to po pár metrech trochu vzal, to se mu ale nakonec stalo osudným. Nezvládl lesní cestu a z motorky upadl. Policisté byli hned za ním, řidiče zajistili a začali se ptát. Doklady u sebe neměl, řidičák si zrovna podle svých slov chtěl dělat. Výzvě na orientační test na drogy se podrobil a test byl pozitivní na amfetamin/metamfetamin a THC. Lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu ale už muž odmítl. Jeho motorka byla bez přidělené registrační značky a VIN kódu. Sečteno podtrženo, devětatřicetiletý muž na motorce neměl co dělat.

Policisté z oddělení hlídkové služby s mužem na místě provedli vše potřebné a převezli ho na služebnu, kde v úkonech pokračovali. Teď bude, nejen o jeho řidičské budoucnosti, rozhodovat správní orgán. Podezřelému totiž hrozí zákaz řízení až na tři roky a pokuta do výše až 75 tisíc korun.

28. července 2025

por. Mgr. Dita Holečková

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

