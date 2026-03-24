Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Bez řidičáku a s vozidlem v pátrání
Muž měl i pozitivní test na drogy.
Policisté z obvodního oddělení v Jičíně zastavili v pátek odpoledne v ulici Jungmannova v Jičíně vozidlo značky Volkswagen. Silniční kontrola však odhalila hned několik závažných porušení.
Bylo zjištěno, že 31letý řidič usedl za volant, přestože není držitelem příslušného řidičského oprávnění. Dechová zkouška na alkohol byla negativní, avšak orientační test na přítomnost návykových látek vyšel pozitivně na amfetaminy/metamfetaminy. Muž následně odmítl výzvu na lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu.
Lustrací vozidla policisté zjistili, že automobil je veden v pátrání. Neoprávněné užívání tohoto vozidla již řešili policisté z obvodního oddělení Mnichovo Hradiště, se kterými se jičínští policisté spojili. Vozidlo bylo po provedených úkonech vráceno majiteli.
Podezřelému muži bylo sděleno podezření ze spáchání přečinu neoprávněné užívání cizí věci. V případě pravomocného odsouzení hrozí muži trest odnětí svobody až na dvě léta nebo zákaz činnosti. Za odmítnutí lékařského vyšetření mu ve správním řízení hrozí pokuta až 75 000 Kč a zákaz řízení až na tři roky.
24. března 2026
por. Mgr. Martin Stránský