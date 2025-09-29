Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Betonové zátarasy v Klánovicích
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka požaduje poskytnutí informací k umístění dopravního zařízení (betonových zátarasů) od ulice Holekova ve směru do Klánovic, a to v souvislosti s probíhající rekonstrukcí dešťové kanalizace v ulici Slavětínská.
Policie České republiky odpověděla žadatelce, že dopravní inspektorát územního odboru Praha venkov-VÝCHOD Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, se v rámci zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, vyjádřil pouze k předloženému návrhu přechodné úpravy silničního provozu v souvislosti s umístěním dopravního značení na silnici č. III/33310 ul. Revoluční, sil. III/0116 ul. Komenského a sil. č. II/611 v k.ú. Šestajovice u Prahy.
Vyřizuje:
Mgr. Jarmila Motáková
11. 9. 2025
Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
29. 9. 2025