Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

BESIP - cyklistický závod

Ms kraj: Zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při Závodu míru

Ve dnech 29. května až 1. června 2025 se také v Moravskoslezském kraji pojede Závod míru (jezdců do 23 let). Policisté budou v souvislosti s tímto mezinárodním závodem v silniční cyklistice zajišťovat bezpečnost a plynulost silničního provozu. Jedná se o monitoring dopravy a dle potřeby její usměrnění. Policisté budou připraveni řídit provoz na křižovatkách a na místech, kde by mohlo dojít k dopravním komplikacím. Pro bezpečí všech účastníků silničního provozu budou dopravní omezení v daný čas a na konkrétním místě, samozřejmě v nezbytně nutném rozsahu.

Na opatření se vzhledem k trase závodu podílí policisté z Moravskoslezského a Olomouckého kraje, kteří budou v úzkém kontaktu s pořadatelskou službou, popřípadě městskou policií. Žádáme účastníky silničního provozu a diváky, aby dbali pokynů policistů, současně pokynů pořadatelů a strážníků.

Závod čítá 4 etapy, v Moravskoslezském kraji se jedná o komunikace ve třech okresech, konkrétně v Opavě, Novém Jičínu a Bruntálu. Ve stručnosti popis etap a časů:

I. etapa, 29. 5. 2025, 13:00 – 17:30 hodin: Krnov – Vítkov – Jakubčovice nad Odrou - Šternberk

II. etapa, 30. 5. 2025, 13:30 – 17:30 hodin: Uničov – Budišov nad Budišovkou – Bruntál - Rýmařov

III. etapa, 31. 5. 2025, 12:00 – 15:30 hodin:Zábřeh – Dlouhé stráně

IV. etapa, 1. 6. 2025, 11:00 – 14:30 hodin: Jeseník – Vrbno p. Pradědem - Karlova Studánka – Malá Morávka - Rýmařov - Šumperk

Podrobný harmonogram jednotlivých etap, který je stěžejní pro nezbytná dopravní omezení a pro usměrnění dopravy na komunikacích v rámci Moravskoslezského kraje, je veřejně dostupný. Bližší informace, zejména konkrétní časové snímky závodu a detailní popis tras, lze zjistit z veřejně dostupných zdrojů a přiřadit tak dle vybrané lokality konkrétní související dopravní omezení v místě a čase.

por. Mgr. Soňa Štětínská

oddělení tisku, 28. května 2025

vytisknout e-mailem