Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Besedy na téma návykových látek
Policisté přiblížili posluchačům rizika spojená s užíváním návykových látek.
V uplynulých týdnech navštívili policejní preventisté z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje Woko klub v Jablonci nad Nisou a komunitní cetrum v Tanvaldu.
V rámci projektu Workshops 2024+, ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje, si policisté pro děti, mládež a rodiče připravili přednášky zaměřené na zvyšování právního vědomí v souvislosti s užíváním legálních i nelegálních návykových látek. Cílem přednášek bylo posluchačům přiblížit a vysvětlit rizika spojená s užíváním různých návykových látek, ať už se jedná o požívání alkoholu, užívání nikotinových a tabákových výrobků, užívání opioidu kratom, užívání výrobků s obsahem látek CBD, HHC a jim podobných.
V poslední době rychle rostoucí popularita produktů obsahujících nikotin zvyšuje riziko vytváření velmi silných závislostí hlavně u dětí. Mezi tyto produkty patří zejména nikotinové sáčky a jednorázové elektronické cigarety. I přes regulaci těchto produktů je děti a mladiství s oblibou užívají, aniž by si uvědomovali rizika s tím spojená. Přednášek se zúčastnilo celkem přes 90 posluchačů.
nprap. Libor Barták
8. prosince 2025