Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Besedy na téma návykových látek

Policisté přiblížili posluchačům rizika spojená s užíváním návykových látek. 

V uplynulých týdnech navštívili policejní preventisté z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje Woko klub v Jablonci nad Nisou a komunitní cetrum v Tanvaldu.

V rámci projektu Workshops 2024+, ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje, si policisté pro děti, mládež a rodiče připravili přednášky zaměřené na zvyšování právního vědomí v souvislosti s užíváním legálních i nelegálních návykových látek. Cílem přednášek bylo posluchačům přiblížit a vysvětlit rizika spojená s užíváním různých návykových látek, ať už se jedná o požívání alkoholu, užívání nikotinových a tabákových výrobků, užívání opioidu kratom, užívání výrobků s obsahem látek CBD, HHC a jim podobných.

V poslední době rychle rostoucí popularita produktů obsahujících nikotin zvyšuje riziko vytváření velmi silných závislostí hlavně u dětí. Mezi tyto produkty patří zejména nikotinové sáčky a jednorázové elektronické cigarety. I přes regulaci těchto produktů je děti a mladiství s oblibou užívají, aniž by si uvědomovali rizika s tím spojená. Přednášek se zúčastnilo celkem přes 90 posluchačů.

nprap. Libor Barták
8. prosince 2025

Odkazy do noveho okna

1

Detailní náhled

2

Detailní náhled

3

Detailní náhled

4

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 