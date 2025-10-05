Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Beseda se seniory v Sokolči
V rámci měsíce října, který je vyhlášený jako měsíc kybernetické bezpečnosti, navštívil policejní preventista seniory v Sokolči, kde přednášel o kyberpodvodech a jejich rizicích.
Mezinárodní den seniorů se každoročně slaví 1. října, tento den navštívil policejní preventista Územního odboru Nymburk klienty Senior parku v obci Sokoleč, kde se setkal s místními seniory. Cílem setkání byla preventivní beseda zaměřená na aktuální problematiku podvodů v kyberprostoru a ochranu před různými formami trestné činnosti, které se v poslední době stále častěji dotýkají právě starších občanů.
Policista upozornil, jaké nástrahy mohou seniory potkat například na internetu či telefonu – od falešných investičních nabídek a podvodných e-mailů, přes vylákání citlivých údajů, až po tzv. vishing nebo phishing. Hovořil o konkrétních příkladech, se kterými se policie v praxi setkává, aby senioři měli představu, jak tyto podvody vypadají.
Jednoduchá pravidla, která mohou výrazně zvýšit bezpečnost:
- Nikdy neposkytovat osobní ani bankovní údaje po telefonu či e-mailu.
- Nereagovat na podezřelé zprávy a odkazy.
- Vždy si ověřit pravdivost informací u blízkých nebo přímo u banky či instituce.
V případě pochybností neváhejte ihned kontaktovat Policii ČR.
Podobná setkání jsou velmi cenná, protože pomáhají posilovat informovanost a sebejistotu seniorů při každodenním používání moderních technologií. Prevence je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak předcházet obětem trestné činnosti.
Podvodníci nikdy nespí, buďte o krok napřed.
por. Bc. Tomáš Macura
preventista ÚO Nymburk
5. října 2025