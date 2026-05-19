Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Beseda o kyber podvodech v teplické nemocnici
Šíření osvěty o bezpečném chování v on line prostředí.
Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu kriminality v on line prostředí, se snaží policisté šířit osvětu mezi širokou veřejnost. Tato trestná činnost se nevyhýbá žádné skupině obyvatel, kdy poškozené máme v mnoha profesích a napříč sociálními vrtsvami. Prevenci se snažíme šířit nejen zvěřejňováním případů kyber podvodů prostřednictvím tiskových zpráv, ale i při osobních setkáních na besedách s občany. V uplynulých dnech navštívil kriminalista z teplické hospodářské kriminálky perosnál nemocnice v Teplicích. Seznámil je s aktuálními případy, kterými se v současné době setkáváme a také jim vysvětlil zneužití umělé inteligence při kyber podvodech. Všichni návštěvníci besedy byli poučeni, jak se bezpečně chovat v on line prostoru a jak mají postupovat, pokud budou podvodníkem osloveni. Obdobné besedy budou probíhat i v nadcházejícím období.
19. května 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí