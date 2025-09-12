Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Beseda nejen pro rodiče o chování dětí v online prostředí

„Beseda nejen pro rodiče o chování dětí v online prostředí“, se konala 10. září v Roubence v Rakovníku v rámci „Týdne pro Digitální Česko“. Setkání bylo určeno nejen rodičům, ale také všem, kteří se zajímají o bezpečné chování dětí v kyberprostoru. 

Hlavními tématy besedy byly:

  • chování dětí na sociálních sítích,
  • rizika spojená s kyberprostorem,
  • budování digitální stopy dítěte,
  • nutnost rodičovského dohledu nad pohybem dětí na internetu,
  • vliv času stráveného na mobilu.

Účastníci se dozvěděli, jak mohou děti chránit před nejčastějšími nástrahami online prostředí a jak s nimi otevřeně mluvit o digitálních technologiích. Beseda proběhla v přátelské atmosféře a potvrdila, jak důležité je věnovat se tématu bezpečného chování dětí na internetu.

ÚO Rakovník
12. září 2025
prap. Veronika Cafourková

Beseda

Beseda 

Beseda

Beseda 

Beseda

Beseda 

Beseda

Beseda 

