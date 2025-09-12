Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Beseda nejen pro rodiče o chování dětí v online prostředí
„Beseda nejen pro rodiče o chování dětí v online prostředí“, se konala 10. září v Roubence v Rakovníku v rámci „Týdne pro Digitální Česko“. Setkání bylo určeno nejen rodičům, ale také všem, kteří se zajímají o bezpečné chování dětí v kyberprostoru.
Hlavními tématy besedy byly:
- chování dětí na sociálních sítích,
- rizika spojená s kyberprostorem,
- budování digitální stopy dítěte,
- nutnost rodičovského dohledu nad pohybem dětí na internetu,
- vliv času stráveného na mobilu.
Účastníci se dozvěděli, jak mohou děti chránit před nejčastějšími nástrahami online prostředí a jak s nimi otevřeně mluvit o digitálních technologiích. Beseda proběhla v přátelské atmosféře a potvrdila, jak důležité je věnovat se tématu bezpečného chování dětí na internetu.
ÚO Rakovník
12. září 2025
prap. Veronika Cafourková