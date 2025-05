Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Benefiční zápas vynesl téměř 100 tisíc korun

SOKOLOVSKO – Výtěžek putuje na dětské oddělení a policistce v těžké životní situaci.

Ve čtvrtek 29. května 2025 se na hřišti v Sokolově uskutečnil již 16. ročník přátelského benefičního fotbalového utkání mezi policisty České republiky, týmu složeného zejména z policistů Obvodního oddělení Sokolov a zástupci vietnamské komunity ze Sokolova a širokého okolí.

Fotbalové měření sil se odehrávalo v přátelském duchu, tak jako v předchozích ročnících, a několik stovek diváků nakonec vidělo vítězství vietnamských fotbalistů.

Tím nejdůležitějším ovšem bylo, že i v letošním roce se pomáhalo potřebným. Dobrovolnými příspěvky se vybrala rekordní částka 97 500 korun, jen pro srovnání, tak v minulém roce bylo vybráno 60 800 korun.

Polovina z vybrané částky byla věnována dětskému oddělení sokolovské nemocnice. V poločasové přestávce primářka MUDr. Jana Kurcová převzala z rukou npor. Bc. Tomáše Strnada, vedoucího obvodního oddělení Sokolov a zástupce vietnamské komunity šek na 48 750 korun. Druhá polovina z vybrané částky byla věnována naší kolegyni prap. Martině Čmolíkové, která je po nezaviněné vážné dopravní nehodě v těžké životní situaci a finanční příspěvek jí pomůže v potřebné rehabilitaci a co nejrychlejšímu návratu do běžného života.

Benefiční utkání podpořili svou účastí také zástupci města, dorazil radní města Ing. Michael Rund. Nechyběl ani plk. Mgr. Michal Šavrňa, ředitel Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.

V této akci hodláme pokračovat i v příštím roce, ve kterém by se měl odehrát již 17. zápas mezi policisty a vietnamskou komunitou. „Je to již tradiční akce, která svým přesahem pomáhá tam, kde je zrovna potřeba. A to je hlavní cíl tohoto benefičního utkání. V letošním roce se podařilo vybrat téměř 100 tisíc korun, což je nádherná částka. Samozřejmě nás těší, že se každý rok vybereme víc a víc peněz. Polovina putuje na dětské oddělení sokolovské nemocnice a druhá polovina naší kolegyni, které bych tímto chtěl popřát hodně sil a co nejrychlejší uzdravení. Děkuji všem, kteří finančně přispěli, všem, kteří se na této akci jakkoliv podíleli i těm, co akci podpořili svou návštěvou na stadionu, vážíme si toho,“ uvedl npor. Bc. Tomáš Strnad, vedoucí Obvodního oddělení Sokolov.

nprap. Jakub Kopřiva

30. 5. 2025

