Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

"Benátská! s Impulsem 2026"

Ve dnech 23. – 26. července proběhne v Liberci další ročník tradičního hudebního festivalu. Policisté jsou připraveni dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu i na veřejný pořádek. 

Sportovní a volnočasový areál Vesec - Liberec bude ve dech 23. – 26. července 2026 hostit další ročník jednoho z největších hudebních festivalů v Libereckém kraji.

Stejně tak, jako i v uplynulých letech, zavítá pod Ještěd na festival „Benátská! s Impulsem 2026“ velký počet návštěvníků nejen z České republiky, ale také ze zahraničí. Mimo jiného i z těchto důvodů budou policisté Krajského ředitelství policie Libereckého kraje připraveni dohlížet na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích a z důvodu zajištění bezpečnosti návštěvníků festivalu také nad veřejným pořádkem.

V rámci celé akce se budeme soustředit především na předcházení protiprávního jednání v oblasti drobných krádeží, na kontroly požívání omamných a psychotropních látek řidiči dopravních prostředků a pochopitelně také na bezpečnost a plynulost silničního provozu.  V průběhu celého festivalu tak na bezpečnost budou dohlížet desítky dopravních a pořádkových policistů spolu s kriminalisty i psovody se služebními psy.

V souvislosti s tím upozorňujeme na navýšení počtu dopravních kontrol a kontrol osob. Žádáme řidiče a návštěvníky festivalu o trpělivost z důvodu možného časového prodlení souvisejícího právě s případnými kontrolami, neboť naším cílem je především vaše bezpečnost.

  • Dodržujte pravidla v silničním provozu, respektujte dopravní značení a řiďte se pokyny policistů i pořadatelů.
  • Před příjezdem do Liberce si zjistěte aktuální dopravní informace a seznamte se s omezeními v provozu na pozemních komunikacích.  

Opravy - Mapa oprav - ŘSD s. p. (rsd.cz)

Česká republika - dopravní informace (dopravniinfo.cz)

  • Parkujte pouze na vybraných a k tomu určených parkovištích.

Doprava a parkování Benátská! s Impulsem 2026

  • Zkontrolujte si uzamčení a zajištění vašich vozidel a nenechávejte v nich žádné cennosti.
  • Neponechávejte cenné věci bez dozoru ani ve stanech, pokud se rozhodnete využít stanového městečka k přespání v průběhu konání festivalu.
  • A pamatujte, že alkohol ani drogy za volant nepatří!



    22. 7. 2026
    nprap. Dagmar Sochorová
    tisková mluvčí

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 