Během tří hodin se měli vloupat do tří objektů
Do několika desítek minut po ohlášeném vloupání zadrželi bohumínští policisté dva podezřelé muže.
V sobotu 16. května ráno přijali policisté oznámení o vloupání do rodinného domu v Bohumíně. Policisté místního obvodního oddělení na uvedené adrese zadrželi jednoho podezřelého mladého muže, druhý utekl. Pátrání v okolí, do kterého se zapojili kolegové z oddělní hlídkové služby územního odboru Karviná bylo úspěšné. Zhruba do půl hodiny spatřili mladíka odpovídajícího popisu a zajistili jej.
Policisté obvodního oddělení nejprve činili kroky k ověření jejich totožnosti. Mladíci, oba cizinci pocházející ze státu našich nejbližších východních sousedů, u sebe neměli doklady. Oba sice uvedli své osobní údaje, ovšem starší z nich se vydával za jinou osobu. K ověření totožnosti ještě nezletilého chlapce a zjištění pravé identity jeho „společníka“ významnou měrou přispěla spolupráce s krajským odborem cizinecké policie a jihomoravskými kolegy z oddělení zahraničních vztahů Hodonín – Holič.
V rámci šetření vniknutí na oplocený pozemek, ke kterému byli ráno vysláni, policisté obvodního oddělení zjistili, že dvojice má mít na svědomí ještě dvě vloupání. Několik hodin před oznámením měli násilně vniknout do jedné bohumínské restaurace a odcizit mobilní telefon a alkohol, vše v celkové hodnotě téměř deset tisíc korun. Vypáčením vchodových dveří a rozbitím okna měli způsobit další více než osmnáctitisícovou škodu.
Posléze měli přes okno vniknout do rodinného domu, ovšem byli vyrušeni, a tak bez „kořisti“ utekli. I tak majiteli způsobili škodu odhadnutou na tisíc korun.
Zhruba po deseti minutách měli vniknout na oplocený pozemek, z přístřešku odcizit dvě krabičky cigaret a z automobilu pět set korun v hotovosti. Toto třetí vloupání se jim stalo osudným a byli přistiženi.
Policisté taktéž zjistili, že starší z dvojice měl dva dny před zadržením vstoupit na oplocený pozemek v Bohumíně-Vrbici. Přestože odešel a nic neodcizil, měl se dopustit protiprávního jednání, a to porušování domovní svobody.
Osmadvacetiletému muži ve zkráceném přípravném řízení policisté sdělili podezření ze spáchání přečinů krádeže, poškození cizí věci a porušování domovní svobody, za což mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky. Mladší ještě nedosáhl patnácti let, není tedy trestně odpovědný.
por. Mgr. Daniela Vlčková
oddělení tisku, 20. 5. 2025