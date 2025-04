Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Během svátků vyrazí na silnice mnoho řidičů

Jihočeský kraj - Víkendové počasí má přát i cyklistům a motorkářům, jezděte opatrně.

Během svátků vyrazí na naše silnice mnoho řidičů nejen motorových vozidel. Víkendové počasí má přát i cyklistům, a tak vás žádáme, abyste vůči sobě byli ohleduplní, dbali zvýšené opatrnosti a do cíle svých cest dorazili v pořádku. Jako každý rok se i náš kraj zapojí do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce, která probíhá dnes, v sobotu a v pondělí. Policisté se zaměří na dodržování stanovené rychlosti, technický stav vozidel, kontrolu dokladů předepsaných pro řízení a provoz motorových vozidel, dodržování zákazu požívaní alkoholických nápojů a drog před nebo během jízdy a kontrolu dodržování pravidel silničního zákona jako takového. Od ledna do března došlo v našem kraji k 939 dopravním nehodám. Jezděte tak, aby naše statistika dopravních nehod dále nerostla a vy se ze svých cest vždy vrátili v pořádku.

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz

18. dubna 2025

vytisknout e-mailem