Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Během pár dní odcizil dva automobily
Nyní mu hrozí až pětileté vězení.
Policisté z obvodního oddělení Ostrov sdělili podezření ze spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody třiadvacetiletému muži z Karlovarska.
Podezřelý muž měl v nočních hodinách z 23. na 24. září letošního roku v Ostrově na Karlovarsku vstoupit na pozemek u rodinného domu. Tam si všimnul zaparkovaného osobního vozidla značky Opel, do kterého vniknul. Uvnitř nalezl klíčky, vozidlo nastartoval a z pozemku odjel. To měl odstavit v jedné z ulic v Ostrově, přičemž poškodil zpětné zrcátko.
O pouhé tři dny později, kolem desáté hodiny dopolední, měl dorazit do menší obce poblíž Ostrova, kde opět vstoupil na pozemek u rodinného domu. Ve vozidle taktéž našel klíč od zapalování, díky kterému se mu povedlo nastartovat a z místa odjet. S vozidlem ale ujel pár kilometrů, nepřizpůsobil rychlost a zadní nápravou sjel mimo pozemní komunikaci, kde uvízl. Na místě byl zadržen policisty.
Svým jednáním způsobil škodu přibližně 170 tisíc korun.
V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na pět let.
nprap. Jan Bílek
30.9.2025