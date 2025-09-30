Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Během pár dní odcizil dva automobily

Nyní mu hrozí až pětileté vězení. 

Policisté z obvodního oddělení Ostrov sdělili podezření ze spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody třiadvacetiletému muži z Karlovarska.

Podezřelý muž měl v nočních hodinách z 23. na 24. září letošního roku v Ostrově na Karlovarsku vstoupit na pozemek u rodinného domu. Tam si všimnul zaparkovaného osobního vozidla značky Opel, do kterého vniknul. Uvnitř nalezl klíčky, vozidlo nastartoval a z pozemku odjel. To měl odstavit v jedné z ulic v Ostrově, přičemž poškodil zpětné zrcátko.

O pouhé tři dny později, kolem desáté hodiny dopolední, měl dorazit do menší obce poblíž Ostrova, kde opět vstoupil na pozemek u rodinného domu. Ve vozidle taktéž našel klíč od zapalování, díky kterému se mu povedlo nastartovat a z místa odjet. S vozidlem ale ujel pár kilometrů, nepřizpůsobil rychlost a zadní nápravou sjel mimo pozemní komunikaci, kde uvízl. Na místě byl zadržen policisty.

Svým jednáním způsobil škodu přibližně 170 tisíc korun.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

nprap. Jan Bílek
30.9.2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 