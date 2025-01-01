Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Během jednoho měsíce se měli vloupat do šesti prodejen
Necelých pět minut od oznámení o vloupání byli v Orlové zadrženi dva podezřelí muži.
Necelých pět minut od oznámení o vloupání byli zadrženi dva podezřelí muži. Policisté ovšem zjistili, že mají mít „na svědomí“ více prodejen, přičemž předmětem jejich zájmu měly být nejen finanční hotovost, boty, alkohol, maso, sýry ale také přípravek na podporu erekce.
Na začátku minulého týdne přijali policisté na lince 158 oznámení o možném vloupání do prodejny v Orlové. Hlídka místního obvodního oddělení, která na místo vyjela, dostala doplňující informaci, že možní pachatelé odjíždějí vozidlem taxislužby. S takto označeným automobilem se následně setkali a předepsaným způsobem ho zastavili. Kromě dvou převážených osob byly na zadních sedačkách zavazadla s alkoholem, elektronikou, pracovními rukavicemi a sekerou. Oba pasažéři policistům přiznali, že se do prodejny vloupali a odcizili z ní elektroniku, čtečky zboží a mobilní telefony.
V rámci trestního řízení ovšem policisté obvodního oddělení zjistili, že oba muži toho mohou mít „na svědomí“ daleko více, věcí se proto začali zabývat jejich kolegové z II. oddělní obecné kriminality územního odboru Karviná. V rámci prověřování se ukázalo, že zhruba hodinu před zadržením měli mladí muži (26 a 29 let) násilím vniknout do jiné prodejny a „odnést“ z ní alkohol, balené maso a různé druhy sýrů.
Do prodejny oděvů, taktéž v Orlové, měli po rozbití skleněné výplně vniknout koncem srpna. Předmětem jejich zájmu měla být pokladna s finanční hotovostí a značkové sportovní boty.
V prvém zářijovém týdnu svou „činnost“ přesunuli do Havířova, kde se měli vloupat do lékárny. Zde měli odcizit finanční hotovost, mobilní telefon a čtyři balení přípravku na podporu erekce.
Následující den, vlastně noc, měli oba „navštívit“ další dvě prodejny, tentokrát v Bohumíně. V jedné dle jejich sdělení nenalezli žádné vhodné věci k odcizení, takže majiteli způsobili „pouze“ škodu rozbitím okna. Z lékárny, kam se měli vloupat také přes rozbité okno, měli odcizit pokladní kasy s finanční hotovostí.
Poté se vrátili do Orlové a zde byli pár minut po druhém vloupání zadrženi.
Komisař II. oddělení obecné kriminality oba muže obvinil ze spáchání přečinů krádeže a poškození cizí věci. Svou trestnou činnost nepopírali. Uvedli, že věci prodali a o odcizené peníze se spravedlivě rozdělili a hned utratili.
Škoda odcizením byla vyčíslena na více než sto deset tisíc korun, další víc než dvacetitisícová škoda vznikla poškozením při násilných vstupech. Věci, které byly zajištěny po jejich zadržení, případně ty, které nestihli prodat, mohou být vráceny majiteli. Vzhledem k výši způsobené škody hrozí oběma obviněným trest odnětí svobody až na pět let.
por. Mgr. Daniela Vlčková
oddělní tisku, 16. 9. 2025