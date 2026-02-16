Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Během jednoho dne dva těžce zranění na I/13
Jde o dvě nehodové události, ke kterým jsme v sobotu vyjížděli.
V sobotu kolem 11.45 projížděl od Jablonného v Podještědí na Petrovice řidič motorového vozidla tovární značky Volkswagen Passat Variant a v čtyřramenné křižovatce v Jablonném v Podještědí nedal přednost osobnímu vozidlu tovární značky Audi A3 Sportback, které se pohybovalo po hlavní silnici I/13. Následný střet odhodil audinu ze silnice, kde se několikrát přetočila přes střechu. Ve voze utrpěl těžké zranění řidič, kterého zdravotnická záchranná služba transportovala do liberecké nemocnice. Ukázalo se, že za volantem neměl co dělat, protože nikdy nechodil do autoškoly. Vozidlo viníka skončilo po kolizi na komunikaci vedoucí na Petrovice. Hmotnou škodu jsme na místě odhadli na 415 000 korun.
O jedenáct hodin později jsme vyjeli k další vážné nehodové události na silnici I/13. V sobotu před půlnocí projížděl ve směru od Cvikova na Liberec řidič osobního vozidla značky Škoda Kodiaq, když u Jablonného v Podještědí nezvládl vlivem nepřiměřené rychlosti na mokré silnici v zatáčce řízení a vyjel do svodidel. Od nich se vozidlo odrazilo a přetočilo na střechu. Řidič se přitom těžce zranil a i jeho zdravotnická záchranná služba transportovala do Krajské nemocnice v Liberci. Hmotnou škodu jsme tentokrát odhadli na 600 000 korun.
V této souvislosti apelujeme na řidiče, aby k sobě byli navzájem ohleduplní a jezdili s rozumem, protože na silnici jde vždy o lidské životy.
16. 2. 2026
por. Bc. Ivana Baláková