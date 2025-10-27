Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Během jedné noci dvakrát přistižena při řízení pod vlivem
Dvě hodiny poté, co jsme jí zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu, nabourala do svodidel.
V neděli zhruba hodinu po půlnoci vykonávali semilští policisté hlídkovou službu v katastru obce Stružinec, když se před jejich očima vyřítil ze zatáčky Volkswagen Passat, který se žádnými rychlostními limity v obci rozhodně neřídil. Rozhodli se proto řidiče zkontrolovat, k čemuž došlo po několika minutách.
Ukázalo se, že auto řídí mladá paní, která jeví známky opilosti. Na přímý dotaz hlídky, zda před jízdou požila alkohol, odpověděla skromně, že trošku. Přístroj jí pak naměřil 2,82 promile alkoholu v krvi. Policisté jí na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Také jí poučili o tom, že se svou jízdou dopustila přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, což bude mít dohru u soudu.
O dvě hodiny později stejná žena kontaktovala linku 158, aby nahlásila havárii osobního vozidla, které sama řídila. Ta se jí přihodila poté, co dostala na rychlostní silnici u Hodkovic na mokré silnici smyk, který její auto roztočil a odhodil do svodidel. Nic vážného se jí přitom naštěstí nestalo, cestovala sama. Údajně na zubní pohotovost do Liberce. Jisté je, že se trestnímu stíhání nevyhne tak jako tak.
27. 10. 2025
por. Bc. Ivana Baláková