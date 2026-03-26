Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Během jediného dne tři loupeže a tři zadržené osoby
Plzeňští kriminalisté se v uplynulých dnech intenzivně zabývali sérií loupežných přepadení, ke kterým došlo během jediného dne, a to v pondělí 23. března, na různých místech Plzně. Ve všech případech se policistům podařilo podezřelé osoby rychle vypátrat a obvinit.
K prvnímu případu došlo krátce po půl sedmé ráno v Šumavské ulici. Podle dosud zjištěných skutečností oslovil třiapadesátiletý muž po krátké komunikaci o dva roky staršího poškozeného s žádostí o zapůjčení dioptrických brýlí. Situace však rychle eskalovala.
Obviněný náhle vytáhl pouzdro, ve kterém měl uložený nůž. Pouzdro s nožem pak přiložil poškozenému ke krku. Následně jej odstrčil od elektrokoloběžky, kterou držel poškozený za řídítka, a násilím mu ji vytrhl. Kromě toho mu odcizil i batoh a na odcizené koloběžce z místa ujel.
Policisté ze speciální pořádkové jednotky okamžitě zahájili pátrání a podezřelého brzy vypátrali i s odcizenými věcmi. Muž se snažil své jednání bagatelizovat tvrzením, že si koloběžku pouze „půjčil“ na cestu pro snídani. Toto tvrzení však vyvrátily kamerové záznamy. Muž tak skončil v policejní cele.
Druhý případ se odehrál přibližně o osm hodin později v centru města. Šestapadesátiletý muž oslovil seniora sedícího na lavičce. Poškozený o komunikaci nestál a pokusil se odejít. Obviněný jej však i přes jeho nesouhlas doprovázel a opakovaně se poškozeného vyptával na různé věci.
Muži společně došli až k jednomu z vnitrobloků, kde obviněný seniora fyzicky napadl. Poškozený se aktivně bránil a útočníka udeřil vycházkovou holí, kterou používal při chůzi jako oporu. I přesto se však agresorovi podařilo poškozenému odcizit peněženku s osobními doklady, receptem do lékárny, průkazem veterána z druhé světové války a hotovostí 150 korun. Poté z místa utekl.
Starší muž naštěstí neutrpěl vážná zranění. Podezřelého se kriminalistům podařilo díky skvělé operativní činnosti zadržet již následující den.
Třetí loupež se odehrála o další čtyři hodiny později v ulici Ostruhová. Podle dosud zjištěných skutečností měl teprve sedmnáctiletý mladík vytrhnout poškozenému z ruky mobilní telefon a z místa utéct. Předtím ho měl ještě udeřit dosud neznámým předmětem zezadu do batohu.
Policisté ze speciální pořádkové jednotky však na nic nečekali a podezřelého během krátké doby vypátrali. Mladík odpovídal popisu pachatele a měl u sebe odcizený mobilní telefon. Navíc vyšlo najevo, že je veden v pátrání.
Plzeňští policisté odvedli ve všech případech velmi dobrou práci. Díky jejich rychlé, profesionální a precizní činnosti, stejně tak i díky výborné spolupráci mezi jednotlivými složkami policie, se podařilo všechny podezřelé osoby v krátké době vypátrat a obvinit ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže.
Současně byl státnímu zástupci podán podnět k podání návrhu na vzetí obviněných do vazby. V případě třiapadesátiletého a sedmnáctiletého muže soudce návrh akceptoval a oba jsou již stíháni vazebně. Třetí obviněný na rozhodnutí soudu zatím čeká v policejní cele.
por. Michaela Raindlová
26. března 2026