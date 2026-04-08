Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Během chvíle přišel o lyžařské vybavení

Policisté pátrají po dvou mužích, kteří odcizili lyžařské vybavení za šedesát tisíc korun. 

Na konci února přijel poškozený do ulice Fajtlova v Praze 6, kde si na ulici z vozu vyložil své lyžařské vybavení, jelikož z tohoto místa měl odjíždět autobusem  na lyžařský zájezd do Itálie. Poté se od věcí vzdálil a odjel zaparkovat své vozidlo na blízké parkoviště, a když se vrátil zpět, žádné věci již na místě nebyly. Této chvilky nepozornosti totiž využili dva neznámí muži, kteří odložené věci sebrali a odešli neznámo kam. Tímto jednáním způsobili poškozenému škodu za přibližně šedesát tisíc korun. 

Policisté z místního oddělení Ruzyně zajistili kamerové záznamy, na kterých jsou oba muži velmi dobře zachyceni, a žádají širokou veřejnost o pomoc. Pokud tyto muže na záznamech poznáváte, nebo víte, kde je najít, volejte prosím linku 158. Oba muži jsou podezřelí ze spáchání trestného činu krádeže, za což jim v případě dopadení a odsouzení hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi. 

por. Richard Hrdina
8. dubna 2026

