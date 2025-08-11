Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Během "Adama" zkontrolováno 29 osob
V Teplicích a Krupce se policisté zaměřili na mládež a alkohol.
O uplynulém víkendu proběhla v Teplicích a Krupce celostátní kontrolní akce „Alkohol, drogy a mládež“. Ta navazuje na sérii obdobných kontrol, které probíhají pravidelně od roku 2015. Cílem je prověřit dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholu, tabákových a nikotinových výrobků dětem. Policisté během akce zkontrolovali 29 osob v devíti restauračních zařízeních. Zjištěn byl jeden přestupek, kdy provozovatel večerky prodal alkohol osobě mladší 18ti let. Akce bude probíhat během letních měsíců napříč Českou republikou.
11. srpna 2025
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí