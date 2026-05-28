Během 14 dnů spáchal 11 skutků
Během pouhých dvou týdnů napáchal 29letý muž v Plzeňském kraji škody za stovky tisíc korun. Zaměřoval se především na krádeže propanbutanových lahví, nevyhýbal se ale ani jízdám bez placení u čerpacích stanic nebo krádeži autobaterie. Díky intenzivní práci policistů skončil nakonec ve vazbě.
Policejní komisař zahájil trestní stíhání devětadvacetiletého muže, kterého obvinil z pokračujícího přečinu krádeže a přečinu poškození cizí věci. Podle dosud zjištěných skutečností má mít na svědomí nejméně jedenáct skutků, přičemž v dalších případech jej policisté ještě prověřují.
Obviněný muž se pohyboval na různých místech Plzeňského kraje. Začátkem března násilím vnikl do drátěné klece určené pro uskladnění propanbutanových lahví a odcizil dvě prázdné dvoukilogramové lahve a pět plných desetikilogramových lahví. Poškozené společnosti tím způsobil škodu přesahující 18 tisíc korun.
Jen o několik dní později kradl znovu. Tentokrát z jiné prodejny odcizil další propanbutanové lahve v hodnotě přibližně 45 tisíc korun. Při vloupání navíc poškodil klec na jejich uskladnění, čímž vznikla další škoda ve výši 15 tisíc korun. Stejným způsobem následně kradl i na dalších místech Plzeňského kraje a postupně odcizil ještě 26 lahví v celkové hodnotě kolem 68 tisíc korun.
Jeho trestná činnost ale nekončila jen u krádeží plynových lahví. Policisté mu kladou za vinu také čtyři případy, kdy odjel od benzinových čerpacích stanic bez zaplacení. Celkem tak měl načerpat více než sto litrů benzínu za více jak 3 700 korun. Čerpací stanice si měl vybírat náhodně, pravděpodobně ve chvílích, kdy mu docházelo palivo.
V jednom z případů měl navíc odcizit funkční autobaterii z jiného vozidla, zřejmě poté, co se mu vybila baterie v jeho vlastním automobilu.
Všechny skutky měl obviněný spáchat během prvních čtrnácti dnů letošního března. Policisté z územního odboru Plzeň-venkov společně s policisty Městského ředitelství policie Plzeň jednotlivé případy intenzivně prověřovali, shromažďovali důkazy a pečlivě vyhodnocovali získané poznatky.
Díky rychlé operativní činnosti a vzájemné spolupráci se jim podařilo podezřelého vypátrat a obvinit. Policejní inspektor z územního odboru Plzeň-venkov následně podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Soudce návrhu vyhověl a muž je stíhán vazebně.
por. Michaela Raindlová
28. května 2026