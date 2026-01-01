Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Bazarový podvodník
Přišel si na více jak jeden milion korun.
Uherskohradišťští kriminalisté v minulých dnech obvinili muže z majetkového trestného činu, který si na podvodných inzerátech vydělal přes jeden milion korun. Případem se policisté začali zabývat už v roce 2023. Po zjištění okolo pětadevadesáti poškozených byl muž následně v roce 2024 vazebně trestně stíhán, odsouzen a potrestán za svou trestnou činnost. Jenže dalším šetřením vyšlo najevo, že seznam poškozených se bude stále rozšiřovat. V době, kdy bylo zahájeno jeho trestní stíhání, svou „podnikatelskou“ trestnou činnost zintenzivnil. Nadále inzeroval různé zboží na bazarových internetových portálech a sociálních sítích pod falešnou identitou k prodeji, kdy k tomuto využíval podstatnou část ze svých více jak 40 bankovních účtů a dalších falešných facebookových profilů a e-mailů. Jeho nabídka zboží byla pestrá. Nabízel vše od stavebního zboží, sportovních potřeb až po hudební nástroje. Mnohdy se jednalo o zboží v hodnotě pár stovek, ale i tisíců korun. Vždy požadoval platbu nebo poštovné předem, avšak zboží nikdy nevlastnil a také ho neměl v úmyslu dodat. Výslechem dalších téměř šesti set padesáti osob, které zaslaly na jeho bankovní účty peníze a prověřením všech finančních transakcí policisté zjistili, že si celkově za více jak šestnáct měsíců přišel na téměř dalších devět set tisíc korun mimo již těch statisíců korun, za které byl nejprve odsouzen. Muž se spokojil i s minimálními částkami v řádech i desítek korun, a proto mu jeho trestná činnost tak dlouho vycházela, nicméně v souhrnu se jedná o více jak milion sto tisíc korun za 16 měsíců jeho trestné činnosti.
Nyní třiadvacetiletému muži hrozí v novém soudním procesu za stejný trestný čin podvod vyšší trestní postih, tedy místo původních patnácti měsíců, které si už odseděl, až pět let za mřížemi.
16. července 2026, por. Radomír Šiška, DiS.