Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
BARUM CZECH RALLY ZLÍN 2025
Na bezpečnost budou každý den dohlížet desítky policistů.
Již v úterý zahájí policisté Krajského ředitelství policie Zlínského kraje bezpečnostní opatření vztahující se k letošnímu už 54. ročníku automobilové soutěže Barum Czech Rally Zlín.
Bezmála tři stovky policistů z celého Zlínského kraje budou od úterý až do ukončení celé automobilové soutěže dohlížet na veřejný pořádek či bezpečnost a plynulost silničního provozu. Kromě dopravních policistů, kteří budou mít k dispozici i veškerou dostupnou radarovou techniku k měření rychlosti, jsou do opatření zařazeni také policisté služby pořádkové, cizinecké či kriminální. K dispozici budeme mít opět i vrtulník Letecké služby Policie ČR, který bude využíván zejména ke koordinaci dopravy, k odhalování závažných dopravních přestupků, ale například i k monitorování odstavných parkovišť.
Přestože je oficiální start Barum rally naplánován až na páteční odpoledne, budou policisté už od úterního rána dohlížet na respektování pravidel provozu na pozemních komunikacích, a to zejména na dodržování maximální povolené rychlosti. Kromě toho se policisté v nadcházejících dnech zaměří mimo jiné i na dodržování zákazu jízdy pod vlivem alkoholu nebo na kontrolu technického stavu vozidel fanoušků, zejména z pohledu nepovolených sportovních tuningových úprav.
První rozsáhlá uzavírka, která ovlivní dopravní situaci přímo v centru Zlína, je naplánována na čtvrteční noc, konkrétně v čase od 22:45 do 1:30 hodin. Jednotliví jezdci mají v tomto časovém úseku prostor k seznamovacím jízdám městské rychlostní zkoušky, kterou v pátek oficiálně odstartuje letošní Barum Czech Rally Zlín. Po tuto dobu bude průjezd centrem Zlína značně omezen. V pátek bude trať městské rychlostní zkoušky uzavřena již od 16:30 hodin a se zprůjezdněním centra Zlína se počítá až hodinu a půl po půlnoci.
SPECIÁLNÍ TELEFONNÍ LINKA POLICIE ČR: 974 666 555
Aktuální informace o dopravní situaci ve Zlínském kraji, aktuálních uzavírkách, hustotě provozu či objízdných trasách budeme veřejnosti sdělovat prostřednictvím speciální telefonní linky 974 666 555, kterou budou od čtvrtka do neděle obsluhovat policisté integrovaného operačního střediska. Policisté zajišťující tuto službu budou mít k dispozici aktuální informace z vrtulníku Letecké služby Policie ČR i od policejních hlídek z celého Zlínského kraje. Službu mohou využívat jak diváci Barum rally, kteří směřují k rychlostním zkouškám, tak i občané, kteří plánují cesty za jiným účelem.
Každoročně upozorňujeme, že podobné hromadné akce lákají i zloděje. Návštěvníky proto vyzýváme, aby si své osobní věci a cennosti chránili, nenechávali je v zaparkovaných vozech a nedávali tak zlodějům šanci se obohatit. Také žádáme návštěvníky, aby se v zájmu vlastní bezpečnosti chovali ukázněně a vždy dbali pokynů pořadatelů a policistů.
Další informace k Barum Czech Rally Zlín 2025 (včetně uzavírek) najdete na oficiálních stránkách pořadatele www.czechrally.com .
11. srpna 2025, nprap. Petr Jaroš