Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
BARUM CZECH RALLY ZLÍN 2025 – pátek
Na řidiče čeká o víkendu několik dopravních omezení.
V rámci bezpečnostního opatření na letošní Barum rally je již od úterního rána v permanenci několik desítek policistů. Ti dohlíží nejen na veřejný pořádek a bezpečnost návštěvníků soutěže, ale i na dodržování pravidel silničního provozu. V průběhu opatření jsme již zaregistrovali přes 150 dopravních přestupků, z čehož více než polovina se týkala překročení nejvyšší povolené rychlosti, technického stavu vozidel či držení hovorového zařízení za jízdy.
Páteční uzavírky a dopravní omezení
Odpoledne a večer se již veškerá pozornost přesune do centra Zlína, neboť právě zde se od 16:30 hodin uzavře okruh vymezený pro první rychlostní zkoušku celé soutěže. Vzhledem k velkému počtu diváků, uzavírkám a omezeným parkovacím možnostem doporučujeme návštěvníkům, aby svými vozidly nejezdili až do centra města, ale aby parkovali v okrajových částech Zlína a na městskou rychlostní zkoušku se vydali pěšky či městskou hromadnou dopravou. Předpokládané otevření uzavřených komunikací je v 1:30 hodin.
Sobotní rychlostní zkoušky:
RZ Březová: týká se obcí Nové Dvory, Hrobice, Slušovice, Březová, Hvozdná, Trnava a Veselá (uzavření trati v 6:33 hodin, otevření v 21:02 hodin).
RZ Halenkovice: projíždí mezi Spytihněví, Halenkovicemi a Žlutavou - uzavření trati v 7:51 hodin, otevření v 22:20 hodin.
RZ Bunč: projíždí mezi Roštínem, Kostelany a Salaší (uzavření trati v 09:24 hodin, otevření v 21:38 hodin).
Nedělní rychlostní zkoušky:
RZ Pindula: projíždí mezi obcemi Lípa, Želechovice, Zlín – Jaroslavice, Zlín – Kudlov a Zlínem (uzavření trati v 06:03 hodin, otevření v 16:59 hodin).
RZ Podhoran: projíždí obcemi Kašava, Držková a Vlčková (uzavření trati v 06:56 hodin, otevření v 17:52 hodin).
RZ Kateřinice: projíždí mezi obcemi Kateřinice, Mikulůvka a Pržno (uzavření trati v 06:05 hodin, otevření v 19:35 hodin).
Hustý provoz a dopravní komplikace mohou v neděli po 17. hodině znepříjemnit cestování i v centru Zlína, neboť se zde (konkrétně na náměstí Míru) uskuteční slavnostní vyhlášení vítězů letošní Barum rally.
974 666 555 - speciální linka pro veřejnost
- Dopravní informace
- Informace o uzavírkách
- Informace o aktuální dopravní situaci
- Informace o objízdných trasách
Další informace k Barum Czech Rally Zlín 2025 (včetně uzavírek) najdete na oficiálních stránkách pořadatele www.czechrally.com .
Komplikace v dopravě na území Zlínského kraje způsobí i cyklistický závod CZECH TOUR 2025. Čtvrtá a zároveň poslední etapa největšího etapového závodu v České republice začíná v neděli krátce po jedenácté hodině v Kroměříži a skončí odhadem po patnácté hodině na Pustevnách. Omezení se týká mnoha obcí po trase, například Bystřice pod Hostýnem, Valašského Meziříčí, Bystřičky, Rožnova pod Radhoštěm či Horní Bečvy.
Upozorňujeme, že dopravu na určených křižovatkách budou řídit policisté, kteří po dobu průjezdu pelotonu zároveň zajistí uzavření silničního provozu.
Další informace k CZECH TOUR 2025 (včetně přesné trasy závodu) naleznete na www.czechtour.com .
U obou prestižních závodů, jak u motoristického klání, tak i v souvislosti s etapovým cyklistickým závodem žádáme veřejnost o dodržování dopravního značení a pokynů policistů či pořadatelů. Zároveň vyzýváme k opatrnosti a vzájemnému respektu.
15. srpna 2025, nprap. Petr Jaroš