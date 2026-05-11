Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Bankomat poškodili a utekli s prázdnou, i tak nakradli dost
Vyšetřovatel zahájil trestní stíhání obou mužů a nasměroval je do vazby.
Ve vazební věznici skončili v těchto dnech dva muži z Podbořan ve věku 25 a 19 let, kteří se podle zjištění policistů měli v posledních dnech opakovaně dopustit majetkové trestné činnosti. Minulou středu večer se původně neznámí pachatelé pokusili vykrást bankomat v Podbořanech, který je umístěn ve vnitřních prostorách budovy. Bankomat sice poškodili, ale nic si z něho neodnesli. Na základě oznámení o poškození bankomatu byli na místo vysláni policisté, kteří vzápětí získali fotografie pachatelů z kamerového systému a díky své osobní znalosti podezřelé muže poznali. Policisté zjistili, že dotyční se do objektu dostali po naskenování platební karty v mobilním telefonu a poté přišel na řadu šroubovák. Zatímco starší „kumpán“ hlídal, aby je nikdo nevyrušil, mladší z mužů se pokoušel násilím s pomocí šroubováku dostat do trezoru. Snažil se však marně, bankomat poškodil, ale do trezoru se mu dostat nepodařilo. Z místa pak utekli, avšak policisté po nich začali pátrat.
Zadrženi nakonec byli další den ve spolupráci s městskými strážníky, kteří se o dotyčné taktéž „zajímali“ na základě podezření z jejich majetkové trestné činnosti. Jednoho ze strážníků dokonce zmíněný 19letý muž fyzicky napadl. Když chtěl strážník mladíka na ulici zkontrolovat, udeřil ho dotyčný opakovaně pěstí do břicha, což doprovázel ještě vulgární urážkou. Na místo vzápětí přijeli přivolaní policisté, kteří útočníka zadrželi. Jeho „společníka“, s nímž se měl v Podbořanech dopustit dalších krádeží či pokusů o ně, následně policisté také vypátrali a zadrželi.
Během prověřování postupně vyšlo najevo, že dotyční se kromě vloupání do bankomatu měli pokusit i o „vloupačku“ do prodejny textilu, při níž opět mladší z mužů pomocí šroubováku páčil dveře, zatímco starší kamarád hlídal. I tentokrát místo opustili bez lupu, protože dovnitř se jim dostat nepodařilo. V jiných případech však zřejmě úspěšní byli a například z garáže u pozemku rodinného domu si měli odnést lup v celkové odhadované hodnotě kolem 160 tisíc korun. Ukořistit tam totiž měli mimo jiné motocykl v hodnotě cca 100 tisíc, elektrokolo v hodnotě cca 36 tisíc, vysílačku na helmu a další věci. Motorku následně nalezl syn jejího majitele v potoce. Většinu dalších odcizených věcí se policistům při prověřování majetkové trestné činnosti obou podezřelých podařilo vypátrat a zajistit.
Vyšetřovatel pak oba muže obvinil ze spáchání trestných činů poškození cizí věci, krádeží (ve stádiu pokusu i dokonaných) a porušování domovní svobody. Mladšího muže kvůli útoku na městského strážníka obvinil navíc i z trestného činu násilí proti úřední osobě. U obou obviněných podal také podnět k jejich vzetí do vazby, který byl státním zástupcem i soudcem akceptován a v těchto chvílích jsou již obvinění ve vazební věznici. Za popsanou trestnou činnost jim u soudu hrozí až pětileté tresty odnětí svobody.
Další majetkovou trestnou činnost obviněných policisté prověřují.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
11. května 2026