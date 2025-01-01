Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Balíček v lese skrýval rozloženou kulovnici
Policisté zjišťuji, kdo zbraň do lesa odnesl.
Neobvyklý nález učinila v srpnu policistka během procházky ve svém služebním volnu. V lese u brněnské Mokré Hory si všimla podlouhlého předmětu zabaleného v černém igelitovém pytli. Po roztržení obalu objevila pod další textilní vrstvou rozebranou dlouhou střelnou zbraň. Na místo přivolala kolegy, kteří si ji převzali. Jednalo se o kulovnici vyráběnou ve Zbrojovce Brno, model 98, ve výborném technickém stavu. Zbraň byla rozložena, pravděpodobně kvůli snazšímu zabalení. Zajímavostí je, že na kulovnici nebylo nalezeno žádné výrobní číslo. Je velmi pravděpodobné, že bylo číslo odstraněno, nebo že zbraň sestavil někdo, kdo měl přístup ke komponentům přímo ve zbrojovce. Policisté nyní prověřují, jak se zbraň do lesa dostala a zda nebyla použita při spáchání trestného činu. Majitel zbraně se může policistům přihlásit, ti však nepředpokládají, že by tak učinil, vzhledem k zjevnému porušení zákona o zbraních. Neoznačená zbraň je totiž považována za nelegální a její držení či manipulace s ní může být kvalifikována jako přestupek nebo trestný čin.
por. David Chaloupka, 25. srpna 2025