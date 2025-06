Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Až 10 let vězení hrozí recidivistovi za loupež

ZLÍN: Pár hodin po útoku skončil v cele, následně ve vazbě.

Ve vazbě skončil včera v podvečer jednatřicetiletý recidivista ze Zlína, který v sobotu po osmnácté hodině v centru města u autobusového nádraží fyzicky napadl dva cizince v úmyslu je okrást. Jednoho z nich udeřil po krátké komunikaci pěstí, když seděl v zaparkovaném vozidle a ránu zopakoval, když z vozidla vystoupil. Jeho kamarádovi, který právě přicházel, dal ránu pěstí rovnou do obličeje, až muž upadl. Oběma zraněným mužům odcizil batohy s finanční hotovostí minimálně deset tisíc korun a doklady.

Policisté po incidentu útočníka v centru města vypátrali a převezli do policejní cely. Po nutných úkonech trestního řízení sedmkrát trestaného recidivistu obvinili ze spáchání trestného činu loupež a podali státnímu zástupci návrh na jeho umístění do vazby, což soudce okresního soudu akceptoval a policisté muže převezli do vazby. Obviněný muž odmítl k útoku vypovídat. Za loupež může v případě odsouzení strávit za mřížemi až deset let.

10. června 2025, por. Bc. Monika Kozumplíková

