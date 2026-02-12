Policie České republiky  

AVÍZO: Policie představí výcvik první s pomocí virtuální reality

Sportovní hala Háječek, Slezské Předměstí, Hradec Králové 

Zástupce médií zveme na ukázku nové technologie, která posunuje výcvik policistů v rámci poskytnutí první pomoci na místě zásahů na jinou úroveň.

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje zařazuje do odborné přípravy kombinaci virtuální reality a speciálních výcvikových figurín, která umožňuje moderní nácvik život zachraňujících úkonů v naprosto reálných scénářích.

Zástupci médií budou mít během akce možnost sledovat výcvik, vyzkoušet si technologii na vlastní kůži a mluvit s policejními instruktory, s vedením Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje a samozřejmě i vedením krajského policejního ředitelství.

Kde: Sportovní hala Háječek, Slezské Předměstí, Hradec Králové
Kdy: v pondělí 16. února 2026 od 13 h


Účast potvrďte do pondělí 16. února 2026 do 8 hodin ráno na mail: magdalena.vlckova@pcr.cz

mjr. Magdaléna Vlčková
12.2.2026

