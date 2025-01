Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Avízo na tiskovou konferenci

KRAJ - Kriminalita za rok 2024.

Dovolujeme si pozvat média na bilanční tiskovou konferenci, na které bude vyhodnocena činnost dopravní a pořádkové služby za rok 2024 a dále pak také kriminalita, kterou se policisté zabývali na území Středočeského kraje za rok 2024 a také vývoj personální situace.

Tiskové konference se zúčastní:

- brig. gen. Václav Kučera, ředitel KŘP Středočeského kraje

- plk. Mgr. René Peták, náměstek krajského ředitele pro vnější službu

- plk. Ing. Ondřej Smotlacha, náměstek krajského ředitele pro SKPV

INFORMACE PRO SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY KDY: středa, 29. ledna 2025 ČAS: od 10:30 hodin KDE: KŘP Středočeského kraje, Na Baních 1535, Zbraslav, Praha 5

Pro účast na tiskové konferenci je nutná akreditace na e-mai: vlasta.suchankova@pcr.cz, a to nejpozději do úterý 28. 1. 2025 do 16:00 hodin.

Z důvodu přesného začátku tiskového konference prosím o včasný příchod. Média budou hromadně vyzvednuta na recepci KŘP Středočeského kraje, na Zbraslavi v 10:15 hodin.

V případě jakýchkoliv požadavků mne kontaktujte na tel.: 724 189 071

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

vedoucí OTP

24. ledna 2025



