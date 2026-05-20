Policie České republiky  

AVÍZO CVIČENÍ 26. 5. 2026: Aktivní útočník (AMOK) v královéhradeckém OC AUPARK

Cvičení se zúčastní složky IZS 

V úterý 26. května 2026 se v pozdních večerních hodinách uskuteční v obchodním centru AUPARK (ul. Gočárova 1754, Hradec Králové) cvičení složek IZS, které bude tematicky zaměřeno na eliminaci ozbrojeného útočníka.

Upozorňujeme proto veřejnost, že se v okolí obchodního centra bude s ohledem na tuto skutečnost pohybovat ve večerních či nočních hodinách větší množství policistů, hasičů, záchranářů i strážníků městské policie, kteří se cvičení budou účastnit.

Z tohoto důvodu může dočasně docházet v okolí centra k dopravním omezením. Dbejte proto pokynů policistů.

Děkujeme za pochopení.

por. Karolína Macháčková
20.5.2026

