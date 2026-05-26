Aviatická pouť 2026
Upozorňujeme na dopravní omezení a doporučujeme využít veřejnou dopravu
O víkendu 30. a 31. května 2026 se na letišti v Hradci Králové uskuteční 34. ročník Aviatické pouti, který každoročně přiláká tisíce návštěvníků.
V souvislosti s konáním této významné akce lze očekávat výrazné zvýšení hustoty dopravy zejména v okolí letiště a na příjezdových komunikacích do krajského města.
Po oba dny budeme zajišťovat veřejný pořádek a dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. Policisté budou řídit dopravu na vytížených křižovatkách, usměrňovat příjezd a odjezd vozidel a operativně reagovat na aktuální dopravní situaci.
Řidiči musí počítat:
- se zvýšeným provozem na hlavních tazích směrem k letišti,
- s případným zpomalením dopravy a tvorbou kolon,
- s dočasnými dopravními omezeními v bezprostředním okolí konání akce (dle aktuální dopravní situace a pokynů policie, strážníků a pořadatelů).
Parkování pro návštěvníky bude zajištěno na vyhrazených plochách uvnitř areálu.
Policie návštěvníkům akce doporučuje:
- pokud je to možné, využít hromadnou dopravu,
- řídit se pokyny policistů, strážníků a pořadatelské služby,
- dbát zvýšené opatrnosti při řízení i pohybu v okolí komunikací,
- neparkovat mimo vyhrazená místa a neblokovat průjezdnost komunikací.
Zvýšený počet osob v okolí komunikací klade vyšší nároky na ohleduplnost všech účastníků silničního provozu. Policie proto vyzývá řidiče, aby přizpůsobili rychlost jízdy aktuálním podmínkám a byli maximálně obezřetní zejména vůči chodcům.
Bližší informace o této akci naleznete zde. Mimořádná doprava na aviatickou pouť - naleznete v tomto odkazu.
por. Jandová
26.5.2026