Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Aviatická pouť 2026

Upozorňujeme na dopravní omezení a doporučujeme využít veřejnou dopravu 

O víkendu 30. a 31. května 2026 se na letišti v Hradci Králové uskuteční 34. ročník Aviatické pouti, který každoročně přiláká tisíce návštěvníků.

V souvislosti s konáním této významné akce lze očekávat výrazné zvýšení hustoty dopravy zejména v okolí letiště a na příjezdových komunikacích do krajského města.

Po oba dny budeme zajišťovat veřejný pořádek a dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. Policisté budou řídit dopravu na vytížených křižovatkách, usměrňovat příjezd a odjezd vozidel a operativně reagovat na aktuální dopravní situaci.

Řidiči musí počítat:

  • se zvýšeným provozem na hlavních tazích směrem k letišti,
  • s případným zpomalením dopravy a tvorbou kolon,
  • s dočasnými dopravními omezeními v bezprostředním okolí konání akce (dle aktuální dopravní situace a pokynů policie, strážníků a pořadatelů).

Parkování pro návštěvníky bude zajištěno na vyhrazených plochách uvnitř areálu. 

Policie návštěvníkům akce doporučuje:

  • pokud je to možné, využít hromadnou dopravu,
  • řídit se pokyny policistů, strážníků a pořadatelské služby,
  • dbát zvýšené opatrnosti při řízení i pohybu v okolí komunikací,
  • neparkovat mimo vyhrazená místa a neblokovat průjezdnost komunikací.

Zvýšený počet osob v okolí komunikací klade vyšší nároky na ohleduplnost všech účastníků silničního provozu. Policie proto vyzývá řidiče, aby přizpůsobili rychlost jízdy aktuálním podmínkám a byli maximálně obezřetní zejména vůči chodcům.

Bližší informace o této akci naleznete zde. Mimořádná doprava na aviatickou pouť - naleznete v tomto odkazu

por. Jandová
26.5.2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 