Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Automobily už neodjeli
Povedená dvojice na sebe v bývalých řečkovických kasárnách upozornila hádkou. [VIDEO]
Hodně nevhodné místo k řešení osobního sporu zvolila dvojice partnerů. Muž se ženou přijeli do areálu v bývalých řečkovických kasárnách, kde mají policisté výcvikové středisko a kde sídlí dva jejich útvary. Tam chtěli uložit osobní věci, neboť se prý stěhovali. Jenže se mezi mladým mužem a jeho starší partnerkou se rozhořel spor. Hlučný pár tedy musel záhy po příjezdu upoutat pozornost policistů. Když tito přispěchali na místo, měli téměř okamžitě jasno. Podezřele se chovající muž i žena se netajili tím, že každý z nich dorazil na místo za volantem automobilu. Přitom oba mají opakovaně vyslovený platný zákaz řízení motorových vozidel. Navíc pětadvacetiletý muž nikdy nevlastnil řidičský průkaz a dluží na pokutách skoro padesát tisíc korun. Z místa tedy už automobily neodjeli. Ty nechali policisté z obavy, že povedená dvojice bude v jízdě pokračovat, odtáhnout. Dvojice s trestní minulostí tak má zaděláno na další problémy.
por. Bohumil Malášek, 18. února 2026