Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Automobil odcizený v Polsku byl nalezen v Bohumíně

Nemalou zásluhu si může připsat služební pes Django 

Vypátrat vozidlo odcizené v Polsku a zadržet podezřelé osoby se během několika málo hodin podařilo díky spolupráci organizačních článků moravskoslezské policie s polskými kolegy.

Na samém začátku byla informace poskytnutá polskými policisty kolegům odboru mezinárodních vztahů působících na společném pracovišti v Chotěbuzi. Těsně před Vánocemi byl v Polsku odcizen osobní automobil a polští kolegové disponovali informací, že je převážen na území České republiky. Okamžitě byla uspořádaná pátrací akce, do které byli na české straně zapojeni policisté dálničního oddělení, oddělení hlídkové služby Karviná i Ostrava a obvodních oddělení Karviná 1 a Bohumín. Během několika desítek minut bylo vozidlo vypátráno v Bohumíně v blízkosti státní hranice, ovšem bez posádky.
K pátrání byli tedy přizváni také kolegové z oddělení kynologických činností. Služební pes Django u odstaveného automobilu zachytil stopu a zhruba po 400 metrech dovedl psovoda a jeho kolegu ke třem osobám. Policisté je vyzvali k prokázání totožnosti. Dva cizinci, muž a žena, doklady předložili. Třetí u sebe žádný doklad neměl, i když mu tuto povinnost ukládá zákon o pobytu cizinců na našem území. Jeho totožnost byla tedy ověřena cestou společného pracoviště Chotěbuz. Vzhledem k okolnostem byli všichni tři zadrženi a převezeni k provedení procesních úkonů.

V souvislosti s odcizeným automobilem policisté 2. oddělení obecné kriminality územního odboru Karviná zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže. Zdárná spolupráce českých a polských policistů, které je velice rychle dovedla k odcizenému vozidlu, bude pokračovat také při dalším prověřování tohoto protiprávního jednání.

por. Mgr. Daniela Vlčková
oddělení tisku, 5. 1. 2026

