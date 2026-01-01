Automechanik
KŘP Karlovarského kraje, odbor správy majetku, automobilní oddělení – místo výkonu práce Dolní Rychnov - pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Sokolov – Dolní Rychnov, Dobrovského 1935, 356 04
- pracovní poměr na dobu určitou, 3 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou
Náplň práce
- Samostatné provádění servisních prohlídek dle předaného plánu v rozsahu stanoveném výrobcem a služebními předpisy.
- Provádění oprav, renovací a repasí všech skupin a podskupin, popřípadě příslušenství motorových vozidel.
- Provádění záručních prohlídek a oprav, kontrola motorového vozidla před a po opravě.
- Diagnostika závad.
- Drobná oprava karoserií.
- Testování motorů a elektrického příslušenství vozidel zejména se zaměřením na komplexní fungování vozidla.
- Odpovědnost za dodržování a správné provedení jednotlivých druhů oprav, dodržování technologických norem, pracovních postupů v souladu s dostupnými servisními manuály.
- Odpovědnost za svěřené nářadí a pomůcky.
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 7., zaručený plat 31. 360,- Kč
- osobní příplatek – přiznán po uplynutí zkušební doby
- možnost čerpání prostředků z FKSP (benefitní karta eBenefity v hodnotě 5 000,- Kč, možnost pobytu v rekreačních zařízeních KŘP)
- stravné
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
- možnost profesního růstu a odborného vzdělávání
Požadujeme
- středoškolské vzdělání zakončené min. výučním listem / maturitou
- znalost práce na PC - obsluha diagnostických zařízení
- vstřícnost k dalšímu sebevzdělávání
- bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
- řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič
Výhodou
- praxe v oblasti autoopravárenství
- znalost problematiky elektromobility, příslušné osvědčení EPO
- řidičský průkaz sk. C, D
- vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, flexibilita, komunikační schopnosti
- praxe v autorizovaném servisu Škoda, VW, Audi
Další informace
- pevná pracovní doba PO - PÁ 7:00 – 15:30 hodin
- termín pro zaslání životopisu: do 25. 6. 2026
- možnost nástupu: 1. 8. 2026 (či dohodou)
- Součástí přijímacího řízení je osobní pohovor.
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na e-mailovou adresu tomas.matousek3@pcr.cz s předmětem „automechanik“ nebo doručte poštou na adresu Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, automobilní oddělení, Tomáš Matoušek, Dobrovského 1935, 356 04 Dolní Rychnov nejpozději do 25. 6. 2026. Vaše případné dotazy zodpoví uvedená kontaktní osoba.
Případné doplňující informace je možné získat u vedoucího automobilního oddělení na tel.: 974 376 470, 724227610, e-mail: tomas.matousek3@pcr.cz