Automatizované technické prostředky
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka žádala „o poskytnutí následujících informací týkajících se automatizovaných technických prostředků používaných k dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu (dále jen „ATP“)“ a konkrétně uvedla:
„1. Kolik automatizovaných technických prostředků Policie České republiky k datu 01.05.2026
a) přímo provozuje (tj. zařízení ve vlastnictví nebo užívání Policie ČR),
b) schválila umístění a provoz (vydala Stanovisko Policie ČR) jinými subjekty (např. obecní policí atd.),
a to na pozemních komunikacích na území České republiky.
2. U každého z těchto ATP (nebo alespoň souhrnně po kategoriích) žádám o uvedení, do jaké kategorie zařízení podle účelu měření spadá, zejména:
– úsekové měření rychlosti,
– měření okamžité rychlosti stacionárním rychloměrem,
– vysokorychlostní vážení (WIM),
– dohled nad jízdou na signál „Stůj“ (průjezd na červenou),
– jiné automatizované technické prostředky (prosím stručně specifikujte).
Podobu bych požádala naprosto jednoduchou např.:
Úsekové měření 324
Stacionární radar 125
Atd…
3. Obdobným způsobem žádám členění subjektů kdo je provozuje
Podobu bych požádala naprosto jednoduchou např.:
PČR 25
Obecní policie 423
Atd…
4. V případě, že Policie České republiky uvedené informace v této podobě nespravuje, prosím o stručné vysvětlení, v jaké podobě jsou údaje o ATP vedeny (např. pouze po jednotlivých stanovištích, pouze pro zařízení provozovaná Policií ČR apod.).“
Na výzvu k upřesnění žádosti, tj. k vyjádření, zda se požadované informace mají vztahovat k působnosti celé Policie České republiky nebo pouze k působnosti Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, kterému byla žádost doručena, žadatelka reagovala takto:
„za celou ČR (všechny útvary policie)“.
Policie České republiky shledala, že z formulace žádosti v jejím bodu č. 1.b) není zřejmé, zda žadatelka požaduje údaje o počtu automatizovaných technických prostředků (dále jen „ATP“), jejichž provozovateli jsou jiné subjekty, k jejichž umístění a provozu Policie České republiky vydala kdykoli v minulosti stanovisko a které byly k datu 1. května 2026 v provozu, anebo údaje o počtu stanovisek k umístění a provozu ATP vydaných Policií České republiky jiným subjektům do data 1. května 2026 bez ohledu na to, zda tyto ATP byly k uvedenému datu provozovány. Podle § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. proto vyzvala žadatelku, aby svou žádost v bodu č. 1.b) upřesnila. Žadatelka reagovala na výzvu k upřesnění takto:
„žádám o tyto informace: údaje o počtu ATP, jejichž provozovateli jsou jiné subjekty, k jejichž umístění a provozu Policie České republiky vydala kdykoli v minulosti stanovisko a které byly k datu 1. května 2026 v provozu“
Povinný subjekt poskytl žadatelce následující informace a doprovodné informace:
Ad 1.a) Policie České republiky provozovala k datu 1.května 2026 celkem 28 ATP určených k měření úsekové rychlosti a 2 ATP určené k zaznamenávání dopravních přestupků spočívajících v průjezdu vozidel na výstražné červené světlo na železničních přejezdech. Seznam těchto ATP je uveden na internetové adrese https://policie.gov.cz/clanek/seznam-automatizovanych-technickych-prostredku.aspx.
Ad 1.b) Povinný subjekt nedisponuje požadovanou informací o počtu ATP provozovaných k datu 1. května 2026 jinými subjekty odlišnými od Policie České republiky, k jejichž umístění a provozu Policie České republiky vydala kdykoli v minulosti stanovisko, a proto ani informací o počtu těchto ATP v členění podle jejich druhu a podle jejich provozovatele. Ze žádného právního předpisu mu zároveň nevyplývá povinnost takovými informacemi disponovat. Z uvedeného důvodu povinný subjekt nemůže požadované informace žadatelce poskytnout. Povinný subjekt nemůže tyto informace ani vytvořit, neboť nedisponuje údaji nezbytnými k jejich vytvoření. Policie České republiky nezjišťuje a neeviduje, zda ATP, k jehož umístění a provozu vydala jinému subjektu stanovisko, byl nebo nebyl tímto subjektem uveden do provozu, respektive zda je nebo není tímto subjektem dosud provozován. Žádný právní předpis zároveň neukládá Policii České republiky povinnost takové údaje zjišťovat a evidovat.
Ad 2. a 3. Viz ad 1.a) a 1.b).
Ad 4) Povinný subjekt disponuje výhradně informacemi o ATP, které Policie České republiky sama provozuje, a tyto informace, včetně informací o jejich umístění, zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup
PhDr. Jiří Vokuš, 11. června 2026