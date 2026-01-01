Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Auto vyčnívalo z řady
Způsob parkování a zamlžená okna přivedly policisty k odhalení zloděje.
Neobvykle zaparkovaného vozu si v minulém týdnu při noční službě všimla hlídka v brněnském Starém Lískovci. Z řady kolmo k silnici zaparkovaných aut totiž tento vůz přečníval do komunikace o více než celou kapotu. Při bližší prohlídce policisté zjistili, že má také značně zamlžená okna. Když následně otevřeli dveře, pod palubní deskou se krčil mladý muž. Ze středového panelu u řadicí páky už měl demontované některé díly a také měl pootevřenou kapotu motoru. Muž při demontáži dílů zřejmě omylem povolil ruční brzdu a vůz tak popojel do silnice. Policisty tak na sebe upozornil a ti jej přistihli přímo při činu. O návštěvě nezvaného hosta ve vozidle pak museli v nočních hodinách vyrozumět jeho provozovatele, aby si vůz zkontroloval a zajistil. Díky všímavosti policejní hlídky však škoda nebude vysoká. Jak policisté následně zjistili, nebyla to první akce mladého cizince. Do zaparkovaných vozidel se měl totiž vloupat minimálně už dvakrát předtím. Skončil tak v policejní cele a bude se zodpovídat z přečinu krádeže.
por. David Chaloupka, 2. února 2026