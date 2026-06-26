Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Auto se několikrát otočilo přes střechu
Řidič usnul za volantem v pravé poledne.
V úterý v poledne projížděl řidič z povolání s dodávkovým firemním vozidlem od Horní Krupé na Kuřívody, když v katastru obce Kuřívody v lesním úseku usnul za volantem a naboural do svodidel. Od nich se dodávka odrazila, několikrát se převrátila přes střechu a skončila opět na čtyřech kolech. Muž přitom utrpěl blíže nespecifikované zranění, se kterým ho zdravotnická záchranná služba letecky transportovala do liberecké nemocnice.
Nebezpečí mikrospánku je aktuální zejména v těchto dnech, kdy nás sužují exterémně vysoké teploty. Buďte proto obzvlášť ostražití, vnímejte signály únavy a zbytečně se nepřemáhejte. Typickými projevy únavy jsou časté zívání, těžká víčka a pálení očí, záškuby hlavy, trhavé pohyby volantem nebo svalová slabost. Pokud některý z těchto příznaků na sobě zpozorujete, při nejbližší možné příležitosti zastavte, protáhněte se, případně si zdřímněte nebo se při řízení vystřídejte.
Nezapomínejte na dostatečný přísun tekutin a vyhýbejte se těžkým jídlům, pokud možno komunikujte s někým nebo poslouchejte energickou hudbu, která udrží vaši soustředěnost. Pomoci mohou i moderní technologie v autě. Jde například o kameru namířenou na obličej řidiče, pokud zařízení zaznamená projevy únavy, dokáže řidiče upozornit na nebezpečí mikrospánku akustickým nebo vizuálním signálem, případně vibracemi. Jestliže na ně řidič nereaguje, auto bezpečně zastaví, spustí výstražná světla a zavolá pomoc.
Za volant nikdy neusedejte unavení, dopřejte si před jízdou dostatek spánku a dělejte si pravidelné přestávky. Mikrospánek nepřemůžete jen vlastní vůlí, proto se řiďte našimi radami.
26. 6. 2026
por. Bc. Ivana Baláková