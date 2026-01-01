Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Auto prý vezl mamince
Muž se zákazy řízení a pozitivním testem na drogy na sebe upozornil agresivní jízdou. [VIDEO]
Bezohledná a riskantní jízda v neděli odpoledne na Žabovřeské ulici v Brně neunikla pozornosti projíždějící dopravní hlídky. Řidič tmavého Peugeotu se mezi ostatními vozidly choval velmi nebezpečně, a proto se za kličkujícím autem policisté okamžitě vydali a následně jej zastavili.
Muž za volantem se policistům bez vytáček přiznal, že u sebe nemá řidičský průkaz ani jiné doklady. Dále však tvrdil, že žádný zákaz řízení rozhodně nemá. Zároveň policistům uvedl, že vozidlo pouze veze vrátit své mamince. Brzy se však ukázalo, že alespoň v jednom případě nemluvil pravdu, protože měl hned dva platné zákazy řízení, z nichž poslední platí až do roku 2027.
Ani samotné vozidlo nebylo v dobrém technickém stavu, protože uprostřed čelního skla se nacházela výrazná prasklina. Dechová zkouška u řidiče požití alkoholu vyloučila, test na omamné a psychotropní látky však dopadl opačně. Už podle chování muže při kontrole měli policisté z dopravního inspektorátu podezření, že zřejmě nebude zcela v nejlepší kondici. V krátkém časovém úseku totiž střídal nálady a chvílemi měl dokonce do breku.
Přestože test na drogy vykázal pozitivní výsledek na amfetamin a metamfetamin, muž jej odmítl uznat a zároveň se odmítl podrobit i lékařskému vyšetření. Policisté navíc zjistili, že nejde o jeho první prohřešek. V nedávné době ho totiž s podobným výsledkem zastavili už dvakrát, naposledy o den dříve, tedy v sobotu.
Tentokrát proto jeho cesta skončila v policejní cele a automobil putoval na záchytné parkoviště, protože existovala obava, že by v jízdě mohl pokračovat. Případem se nadále zabývají policisté z obvodního oddělení Brno-Královo Pole pro podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 15. ledna 2025.