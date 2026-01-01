Policie České republiky  

Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Auto po nárazu do svodidel opřel o strom

Střízlivý nebyl. 

V neděli kolem půl druhé nad ránem usedl za volant osobního vozidla tovární značky Peugeot 207 mladý řidič s 2,26 promile alkoholu v krvi a směřoval  po silnici I/38 od obce Bezděz na Bělou pod Bezdězem. Ještě v obci Bezděz se na rovném úseku ale neudržel ve svém jízdním pruhu, vyjel vlevo a naboural do svodidel, od kterých se vozidlo odrazilo a dopadlo do příkopu. Tam se přední částí zarylo do zeminy a horní částí opřelo o strom v dost neobvyklé  pozici.  Opilý řidič vyvázl z havárie s lehčím zraněním, ovšem každý takové štěstí mít nemusí. Škoda na autě, ve kterém cestoval sám, je totální. Za svou jízdu se bude v trestním řízení zodpovídat z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

9. 3. 2026
por. Bc. Ivana Baláková

