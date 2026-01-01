Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Auto po nárazu do svodidel opřel o strom
Střízlivý nebyl.
V neděli kolem půl druhé nad ránem usedl za volant osobního vozidla tovární značky Peugeot 207 mladý řidič s 2,26 promile alkoholu v krvi a směřoval po silnici I/38 od obce Bezděz na Bělou pod Bezdězem. Ještě v obci Bezděz se na rovném úseku ale neudržel ve svém jízdním pruhu, vyjel vlevo a naboural do svodidel, od kterých se vozidlo odrazilo a dopadlo do příkopu. Tam se přední částí zarylo do zeminy a horní částí opřelo o strom v dost neobvyklé pozici. Opilý řidič vyvázl z havárie s lehčím zraněním, ovšem každý takové štěstí mít nemusí. Škoda na autě, ve kterém cestoval sám, je totální. Za svou jízdu se bude v trestním řízení zodpovídat z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
9. 3. 2026
por. Bc. Ivana Baláková