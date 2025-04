Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Ani ten nejsladší hlídač z auta trezor neudělá

KRAJ: S jarem přichází sezóna výletů, ale bohužel i sezóna krádeží věcí z aut.

S jarem přichází sezóna výletů, ale bohužel i sezóna krádeží věcí z aut. A zloději? Ti nečekají na zlato, stačí jim kabelka, batoh nebo pár drobných ve středovém panelu. Příležitost totiž dělá zloděje, a těch příležitostí je stále víc. Jen v Jihomoravském kraji jsme od ledna do konce března zaznamenali 273 případů krádeží věcí z vozidel. To je o 72 víc než ve stejném období loňského roku.

Zloději využívají každé nepozornosti, notebook položený na sedadle, peněženka ve dveřích, taška na zemi. A i když si říkáte, že se jen na chvíli zastavíte v obchodě, restauraci nebo u rozhledny, stačí pár minut a je po radosti. Ve chvíli, kdy odcházíte od auta, má zloděj dostatek času i důvodů jednat. A jedná rychle.

Během několika posledních dnů jsme zaznamenali hned několik případů, kdy si lidé svou nepozorností nebo pohodlností přivodili zbytečné škody. Jednou šlo o nezajištěné vozidlo, ze kterého zmizely doklady. Jindy šlo o auto s viditelně odloženým notebookem a další elektronikou, jejichž ztráta způsobila majiteli škodu v řádu desítek tisíc korun. Nechybělo ani rozbité okénko, po kterém zmizely dokumenty a finanční hotovost, která výrazně převyšovala běžnou částku, kterou lidé u sebe mívají. U jiného vozidla byl poškozen zámek a odcizeno zboží z vozu. Po odcizených věcech zůstalo nejen prázdné místo, ale i výdaj navíc za opravu vozu samotného. Bohužel je častou realitou, že škoda na vozidle bývá mnohdy vyšší než hodnota odcizených věcí. Zloděj neváhá poškodit auto kvůli kabelce, která nakonec neobsahuje nic cenného. Ale škoda už je napáchaná.

Nejspolehlivější ochranou před krádeží z vozidla je nenechávat uvnitř žádné cennosti. Cennosti si berte s sebou, i když jdete „jen na chvíli“. Pokud to není možné, uschovejte je co nejméně nápadně, ideálně ještě před zaparkováním vozidla, například do zavazadlového prostoru. Před odchodem zkontrolujte okna i dveře a při parkování vybírejte dobře osvětlená a frekventovaná místa. A nezapomeňte, že ani ten nejsladší hlídač z auta trezor neudělá.

Raději si užijte výlet v klidu, se sklem v oknech a úsměvem na tváři, než se střepy na sedadle a pocitem, že jste to mohli udělat jinak.



Nedávejte zlodějům šanci. Auto není trezor.



por. Ing. Bc. Miroslav Měchura, MBA, LL.M., 10. dubna 2025

