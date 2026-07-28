Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Auto není trezor
Šumperští policisté připomínají řidičům, aby nenechávali cennosti ve vozidlech.
Šumperští policisté se i letos průběžně zapojují do preventivní kampaně „Auto není trezor“, jejímž cílem je upozornit veřejnost na rizika spojená s ponecháváním cenných věcí v zaparkovaných vozidlech. V rámci preventivních kontrol se policisté zaměřují na vozidla, ve kterých jsou na první pohled viditelné mobilní telefony, peněženky, kabelky, batohy, notebooky, fotoaparáty, tašky s nákupem nebo jiné cennosti, které mohou přilákat pachatele.
Stačí jen několik vteřin nepozornosti a škoda může být mnohonásobně vyšší než hodnota odcizených věcí. Pachatelé často rozbijí boční okno nebo jiným způsobem poškodí vozidlo, aby se dostali dovnitř. Majiteli tak kromě ztráty osobních věcí vzniknou také náklady na opravu automobilu.
Policisté proto řidičům připomínají, že automobil není bezpečným místem pro ukládání cenností. Pokud je to možné, vezměte si všechny hodnotné věci vždy s sebou. Potřebujete-li je uložit do zavazadlového prostoru, udělejte to ještě před příjezdem na místo, nikoliv až na parkovišti. Pachatelé totiž často sledují okolí obchodních center nebo parkovišť a mohou si všimnout, že jste cennosti pouze přesunuli z kabiny vozidla do kufru.
Stejně důležité je vozidlo vždy uzamknout, a to i v případě, že od něj odcházíte jen na několik desítek vteřin. Řada krádeží se stává ve chvíli, kdy řidič vrací nákupní vozík, platí u čerpací stanice nebo si odskočí vyřídit krátkou záležitost. Nezamčené vozidlo představuje pro pachatele snadný cíl.
Policie zároveň doporučuje:
- nikdy nenechávat na sedadlech ani na palubní desce mobilní telefony, peněženky, kabelky, notebooky nebo jiné cennosti,
- nenechávat ve vozidle doklady, klíče od domu, platební karty ani vyšší finanční hotovost,
- po zaparkování zkontrolovat, že jsou zavřená všechna okna, střešní okno i vozidlo skutečně uzamčeno,
- parkujte pokud možno na frekventovaných a dobře osvětlených místech,
- využívejte mechanické zabezpečení nebo elektronické zabezpečovací systémy, pokud je vozidlo má.
Pokud zjistíte, že se někdo do vašeho vozidla vloupal nebo z něj odcizil věci, nedotýkejte se míst, která by mohla obsahovat stopy pachatele. Neprodleně volejte linku 158 a vyčkejte příjezdu policistů. Připravte si seznam odcizených věcí včetně jejich přibližné hodnoty a případně výrobních čísel či IMEI mobilních telefonů. Tyto informace mohou významně pomoci při pátrání.
Pamatujte, že většině těchto případů lze předejít jednoduchým pravidlem – nenechávejte ve vozidle nic, co by mohlo zaujmout pachatele. Auto skutečně není trezor.
por. Mgr. Ladislav Jílek
28. července 2026