Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Auto není trezor
Na Mělníku proběhla preventivní akce, jejímž cílem bylo upozornit veřejnost na problematiku krádeží věcí z motorových vozidel a připomenout základní zásady ochrany majetku.
Ve čtvrtek 16. července zamířily policejní preventistky v Mělníku na nejvíce navštěvovaná místa, kde si povídaly s turisty a místními obyvateli, co vše nechávají ve svých vozidlech a zda znají základní pravidla ochrany svého majetku. Spolu s policistkami se akce zúčastnil i redaktor Českého rozhlasu. Někteří dotazovaní se přiznali, že občas nechají ve vozidle oblečení či tašky, jedni zase uvedli, že vše dávají do kufru, aby uvnitř vozidla nic nezůstalo. A jedna skupina dotazovaných sdělila, že poté, co byli vykradeni, nenechávají ve vozidle vůbec nic, a to ani v kufru. Všichni se shodli, že ve vozidle nenechávají žádné cennosti, elektroniku nebo kabelky, za což byli pochváleni.
Policistky během akce rozdávaly informační materiály s doporučeními, jak riziko vloupání eliminovat. Základním pravidlem je nenechávat ve vozidle žádné cenné předměty, a to ani na krátkou dobu. Pokud je nutné věci převážet, je vhodné je do zavazadlového prostoru uložit ještě před příjezdem do cílové destinace, nikoli až na místě parkování, kde mohou být pozorováni potencionálním pachatelem.
Mezi další doporučení patří řádné uzamčení vozidla, zavření všech oken a parkování na frekventovaných a dobře osvětlených místech. Pozornost by měli řidiči věnovat také dokladům od vozidla nebo náhradním klíčům, které by nikdy neměly být ponechány uvnitř vozidla.
Preventivní akce „Auto není trezor“ se setkala s pozitivním ohlasem veřejnosti. Pamatujte, automobil není trezor a každá ponechaná věc může být pro pachatele lákavou příležitostí. Obdobné akce budou pokračovat i v ostatních městech Územního odboru Mělník.
por. Bc. Martina Hamplová
PČR Mělník
20.7.2026