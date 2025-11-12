Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Auto není trezor
O tom se přesvědčilo několik občanů na Lounsku.
Policisté společně s kriminalisty v poslední době pracovali na dvou případech vloupání do vozidel na Lounsku a Žatecku.
V prvním případě se jednalo právě o Žatec, kde jednačtyřicetiletý muž měl dle policistů ve večerních hodinách poškodit několik vozidel v okolí ulice Sládkova. Dle našich informací se pokoušel dostat do vozidel vypáčením zámku. Výsledkem jsou poškrábané automobily a vylomená přední maska vozidla, přičemž škoda činí více jak 50 tisíc korun. Od policistů si zmíněný muž ze Žatecka vyslechl ve zkráceném přípravném řízení sdělení podezření ze spáchání trestného činu krádeže a poškození cizí věci. Pakliže jej soud uzná vinným, hrozí mu trest odnětí svobody až na dobu dvou let.
V druhém případě, který se udál na Lounsku, se to tou dobou neznámému pachateli podařilo, a sice z důvodu neuzamčeného vozidla. Po deváté hodině večerní poškozený muž oznámil na tísňovou linku, že mu někdo vnikl do vozidla a odcizil finanční hotovost společně s osobními věcmi. Na místo vyrazili policisté společně s kriminalistickým technikem, kteří věc řádně zadokumentovali a v průběhu toho si všimli již známé tváře, jenž se potulovala nedaleko místa činu. Strážci zákona následně zjistili, že dotyčná “známá tvář“ alias osmačtyřicetiletý muž z Lounska má odcizené věci u sebe. Z tohoto důvodu byl recidivista zadržen a umístěn do cely, přičemž si vyslechl sdělení obvinění ze spáchání trestného činu krádeže.
Radíme občanům, aby si řádně kontrolovali uzamčení vozidla, popřípadě nenechávali hodnotnější věci viditelně položené, jelikož to může to lákat zloděje a další výtečníky.
nprap. Jakub Mareš
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje