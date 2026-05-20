Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Auto na dálnici v protisměru
Senior v Prostějově omylem najel na dálnici v protisměru.
V úterý 19. května 2026 krátce před čtrnáctou hodinou jsme přijali několik oznámení o vozidle Škoda Felicia jedoucí v protisměru po dálnici D46 z Prostějova na Brno. Operační důstojník ihned informoval všechny dostupné hlídky o vozidle v protisměru. Shodou okolností se z Brna vraceli z výcviku po dálnici olomoučtí policisté. Ti auto během chvíle zastavili poblíž 16. km u obce Vranovice – Kelčice, otočili jej a doprovodili k nejbližšímu sjezdu z dálnice, kde s 86letým řidičem projednali přestupek v dopravě. Senior uvedl, že omylem v Prostějově najel na dálnici do opačného směru. Celá situace ho velice mrzela a dodal, že auto doma zaparkuje a už s ním nevyjede. Řidič nebyl pod vlivem alkoholu a za jízdu v protisměru dostal na místě pokutu 5 500 korun. Navíc si připsal 6 trestných bodů.
por. Mgr. Libor Hejtman
20. května 2026