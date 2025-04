Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Auto mělo propadlou technickou přes deset let

HODNONÍNSKO: Majitel vozidla roky neřešil technickou kontrolu ani pojištění.

Policisté jsou zvyklí ve službě řešit nejrůznější situace, ale přesto jsou občas momenty, kdy se nestačí divit. Překvapení čekalo na hlídku z Obvodního oddělení v Dubňanech, která prováděla ve středu dopoledne dohled nad silničním provozem a rozhodla se zastavit ke kontrole starší vozidlo. Policisté vyzvali řidiče, aby předložil potřebné doklady. Jednašedesátiletý muž se podrobil i dechové zkoušce s negativním výsledkem. Na první pohled by se mohlo zdát, že je vše v pořádku. Ovšem záhy si hlídka všimla, že automobil má propadenou technickou kontrolu téměř jedenáct let. Dalším prověřením v systému vyšlo najevo, že vozidlo nemá sjednané povinné ručení, a to dokonce již sedmnáct let. Na dotaz, proč vozidlo nemá takovou dobu technickou řidič stroze odvětil, že byl nemocen a dále již nechtěl nic komentovat. Přestupek policisté oznámili správnímu orgánu k dalšímu projednání s čímž řidič souhlasil.

por. Andrea Cejnková, 11. dubna 2025

