Auto bez řidiče, klíčky v zapalování, to vše přilákalo zloděje
Okamžitá spolupráce mezi operačním střediskem a policisty v Ostravě vedla k vypátrání odcizeného vozidla jen do hodiny od oznámení.
Na tísňovou linku 158 operační důstojník v neděli 3. srpna 2025 před polednem přijal oznámení o odcizeném vozidle značky Mercedes, stříbrné barvy a německé registrační značky.
Jak sama oznamovatelka uvedla, na parkovišti v Ostravě-Zábřehu před panelovým domem nechala zaparkované auto i s klíčky v zapalování, přičemž nosila věci z bytu do vozidla. Během okamžiku, co byla v bytě, toho využil neznámý pachatel, který do auta nasedl a odjel neznámo kam. Jakmile žena středního věku přišla na parkoviště, místo auta viděla prázdné místo.
Cestou operačního střediska byla vyhlášena relace o pátrání po odcizeném autě. Do tohoto se zapojilo hned několik hlídek napříč Ostravou. Operační důstojník díky perfektně rozmístěnému kamerovému systému v moravskoslezské metropoli postupně vytrasoval pohyb odcizeného vozidla. Okamžitě informoval hlídky, které prováděly kontroly daných ulic. Netrvalo dlouho a policisté zaznamenali průjezd ulicemi Horní, Dr. Martínka a Aviatiků. Proto zamířili tímto směrem. Při kontrole na ulice Aviatiků muži zákona z obvodního oddělení Ostrava-Zábřeh spatřili hledané auto ve chvíli, kdy chtělo vyjet z parkoviště. Proto okamžitě zareagovali a vozidlu zabránili v odjezdu. Jak se později ukázalo, za volantem seděl 40letý muž se zákazem řízení, který skončil v poutech a poté putoval na policejní služebnu k dalším procesním úkonům.
Policisté z obvodního oddělení Ostrava-Zábřeh ve zkráceném přípravném řízení muži sdělili podezření ze spáchání trestného činu neoprávněné užívání cizí věci. Podezřelý využil svého zákonného práva a k celé události se odmítl vyjádřit. V případě odsouzení mu hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi. Díky okamžitému zásahu policistů mohlo být vozidlo vráceno zpět do rukou majitelce.
Znovu připomínáme, jakmile vozidlo opouštíte, byť i na malou chvíli, uzamkněte ho a nedávejte prostor příležitostnému zloději!
dne 7. srpna 2025
por. Bc. Eva Michalíková