Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Autíčka pouze zaplatil
Podvodníci snadno získali od důvěřivých kupujících zajímavé částky.
Sbírku modelů autíček chtěl obohatit o další exempláře šedesátník z Vyškovska. Reagoval na inzerát nabízející nemalé množství sběratelských kousků. S prodávajícím se dohodl na obchodu a podle jeho pokynů posílal požadované platby. Ve čtyřech případech tak během několika týdnů odeslal více než čtyřicet tisíc korun. Potom přestal prodejce komunikovat, navíc slibované zásilky nedorazily.
Výrazně vyšší škodu hlásí o deset let mladší muž ze stejného regionu. Toho zaujal inzerát nabízející různé spotřební zboží. Rychle a operativně jednající prodejce pro zjednodušení plateb odeslal kupujícímu odkaz na snadné platby. Ten poskytl požadované údaje a posléze se jen divil. Podvodník obratem z jeho účtu převedl na neznámá konta sto čtyřicet tisíc korun. Nabízené zboží samozřejmě neposlal.
por. Bohumil Malášek, 12. listopadu 2025